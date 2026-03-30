Un aviso de la organización generó una instancia decisiva para quien quiera asegurarse un lugar en el evento más grande del año.

La competencia deportiva más esperada está más cerca que nunca y sus entradas se están agotando.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se siente en todo el mundo. Con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo promete estadios llenos y una convocatoria récord. El interés no para de crecer y eso quedó claro en las primeras etapas de venta, ya que millones de fanáticos buscaron asegurar su lugar con mucha anticipación, lo que generó una competencia feroz por cada ticket disponible.

Ahora, la organización habilitó una nueva instancia para quienes todavía no consiguieron su entrada. FIFA confirmó cuando será la última chance que puede definir quiénes podrán estar presentes en los partidos más esperados del torneo. De todas formas, la alta demanda, los valores de los tickets y el sistema de comercialización generaron repercusiones en distintos sectores del público.

El organismo internacional comunicó que la fase definitiva de venta comenzará el 1 de abril a las 12 del mediodía en Argentina. En esta instancia, los tickets se ofrecerán al público general bajo un sistema donde el orden de solicitud será lo que defina todo.

A pesar de que mucho tuvieron problemas para comprar sus entradas, la venta está siendo un éxito.

A diferencia de etapas anteriores, ahora cada usuario podrá ingresar a la plataforma oficial , seleccionar el partido y confirmar la compra según disponibilidad. Además, desde el 2 de abril se habilitará un sistema oficial de reventa para que aquellos que no puedan asistir, logren ofrecer sus entradas dentro de un circuito controlado, con el objetivo de evitar fraudes o transacciones irregulares.

La expectativa es muy alta, ya que la organización proyecta superar marcas históricas de asistencia, impulsada por el formato de 48 selecciones y un total de más de 100 encuentros .

Estadio La copa del mundo se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Gentileza - Getty Images

Argentina entre los países que más entradas pidieron

El entusiasmo de los hinchas argentinos volvió a quedar en evidencia, ya que, según los datos difundidos por la FIFA, el país se ubicó entre los que más solicitudes realizaron durante las primeras etapas.

Con más de 100 mil pedidos registrados, Argentina se posicionó entre los principales mercados, solo por detrás de algunas potencias futbolísticas. El ranking global fue liderado por Colombia, seguido por Inglaterra y Alemania, mientras que Brasil también se mantuvo entre los primeros lugares.

Otro dato que llamó la atención fue la demanda por ciertos partidos específicos, como algunos encuentros de fase de grupos con selecciones populares, al igual que el partido inaugural y la final. Esto anticipa tribunas con una gran diversidad de público, donde los fanáticos van a viajar miles de kilómetros para acompañar a sus equipos.

Las quejas por el precio de las entradas

A pesar del entusiasmo, la organización Football Supporters Europe (FSE) presentó reclamos formales contra la FIFA por los valores "exorbitantes" de los tickets. El foco de la denuncia es el aumento drástico respecto a torneos previos: las entradas más caras para la final en Nueva Jersey se dispararon hasta los 4.185 dólares. Según los denunciantes, esto representa un costo "siete veces mayor" que el del partido definitorio en Qatar 2022

Para los denunciantes, es "fundamental" asegurar un acceso justo y transparente, ya que para muchos aficionados esta es una "experiencia única en la vida" que está siendo limitada por criterios puramente económicos.