La figura del Arsenal que gastó más de 4 millones de dólares en contenido para adultos

La estrella de los Gunners habría pagado una fortuna para acceder al material de una modelo +18.

El Arsenal no es solo líder del fútbol inglés , también es el gran candidato a arrasar con todas las competencias que tiene por delante, más allá del tropiezo en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City. Por esto, los fanáticos están pendientes de cómo se comportan sus jugadores dentro y fuera de la cancha.

Ante este panorama, ha llamado mucho la atención la situación que vive una de sus máximas figuras. El goleador de los Gunners recientemente ha estado en el foco del debate en las redes sociales, ya que una reconocida personalidad del ámbito del entretenimiento para adultos reconoció que pagó una fortuna por su contenido.

El sueco es uno de los nombres que más ha resonado en el fútbol de Europa. Nacido en Estocolmo el 4 de junio de 1998, inició su carrera en el IFK Aspudden-Tellus para luego dar el salto al Brommapojkarna . Su prometedor inicio le permitió llegar a Inglaterra, aunque en este caso fue en 2018 al Brighton , en el cual participó poco, por lo que debió recalar en el St. Pauli de Alemania.

El goleador de los Gunners es tendencia, y no por su nivel dentro de las canchas.

Tras retornar al conjunto inglés, nuevamente sin poder dar la talla, pasó por el Swansea y Coventry City , lugares donde empezó a demostrar su capacidad goleadora. Esto le abrió las puertas para que en 2023 llegue al Sporting de Lisboa , donde consiguió explotar su potencial.

En Portugal estuvo durante dos temporadas, disputó 102 partidos y anotó 97 goles , cifras que lo situaron como el candidato a ser el nueve del futuro junto a Erling Haaland. Esto hizo que el Arsenal peleara con varias instituciones por quedarse con su pase y se terminó dando después de que los Gunners pagaran casi 80 millones de euros por su ficha en julio de 2025.

Embed - Viktor Gyokeres - Top 10 Goals

La modelo +18 que expuso al futbolista del Arsenal

Recientemente, la modelo de contenido para adultos en OnlyFans, Sophie Rain, reveló que consiguió facturar más de 100 millones de dólares en tan solo un año, producto de la venta de fotos y videos de contenido erótico. Para acceder a su contenido exclusivo, varios usuarios depositan enormes cantidades de dinero y, entre ellos, confesó que se encuentra la figura del conjunto de la Premier League.

Tal como explicó Rain, el atacante sueco estaría entre los que más "donaciones" habrían realizado en la plataforma, aunque el número es lo que más llamó la atención: Gyökeres habría depositado 4.5 millones de dólares solo para ver material exclusivo de Sophie, lo que despertó un gran debate en las redes sociales.

A esto se le suma el curioso episodio del delantero, quien, para poder jugar en el Arsenal, tomó una decisión que lo llevó a romper su relación con su ahora expareja.

Instagram de Sophie Rain La modelo reveló que el futbolista es uno de sus mejores clientes. Instagram de Sophie Rain

Se separó de su novia para jugar en los Gunners: la polémica ruptura de Gyökeres

Mientras en Portugal no había quien no hablara del gran momento que vivía Viktor Gyökeres dentro de las canchas, también repercutía su vida personal. El atacante estaba en pareja con la actriz Inés Aguiar y parecía ser una relación bastante sana en la que ambos demostraban en sus redes sociales el amor que se tenían.

Era un hecho que Viktor no tenía nada más que ofrecer en el país luso y el salto a otra liga más importante era inminente, por lo que no faltaron ofertas. Entre ellas, la que más movilizó al nacido en Estocolmo fue la del Arsenal, pero había un gran problema: ella no quería ir a Inglaterra.

Si bien los protagonistas parecen haber terminado en buenos términos, decidieron separarse ya que la mudanza perjudicaría la carrera de Aguiar. Pese a esto, recientemente se vio a la artista en el país británico, observando un partido del Arsenal por la FA Cup, y la reconciliación sería una posibilidad.