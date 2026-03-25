El Mundial 2026 será el último: los jugadores de la Selección Argentina que se despedirán en esta edición

La Albiceleste le dirá adiós a varias figuras una vez que culmine su participación en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será la edición más ambiciosa del torneo, pero, al igual que todos sus predecesores, también marca la última chance en este certamen para una enorme cantidad de jugadores de fútbol . La Albiceleste será una de esas selecciones que, por cuestiones lógicas, estará despidiendo a varias figuras.

La edad es uno de los principales factores que afectan a estas estrellas, que en Estados Unidos, México y Canadá estarán dando sus últimas funciones con el combinado nacional. Si bien el sueño de estos futbolistas es poder levantar el trofeo por segunda vez en su carrera, el foco estará puesto en ellos, ya que serán sus minutos finales tras un gran recorrido.

Desde Alemania 2006 , el astro rosarino fue una fija en cada lista. Presente también en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 , donde finalmente fue campeón, Norteamérica será la última parada en la Copa del Mundo para Lionel Andrés Messi, el capitán de Argentina.

El cuerpo técnico de la Albiceleste sabe que será el último baile de algunos integrantes del plantel.

Tras coronarse en los penales luego del 3 a 3 ante Francia, el mejor jugador del mundo dirá adiós no solo a esta competencia, sino que también se prevé que serán sus últimos partidos con la camiseta albiceleste , siendo uno de los que más la vistió y el máximo goleador de la historia del combinado nacional.

Además, no será el único detalle que rodeará al ex Barcelona y París Saint-Germain: su último baile en el Mundial 2026 podría llegar acompañado de diversos récords, los cuales lo colocarán como una de las figuras más trascendentes del torneo más importante del mundo a nivel selecciones.

argentina-v-france-final-fifa-world-cup-qatar-2022 Messi se despedirá de la Selección Argentina en Norteamérica. Getty

El récord que podría romper Messi en la próxima Copa del Mundo

La Pulga llegará a la Copa del Mundo con más de una misión, aunque la principal será conquistar por segunda vez el torneo y bordar la cuarta estrella en el escudo de la AFA. Esto se debe a que, en caso de sumar minutos en cualquiera de los tres duelos de fase de grupos, podrá alcanzar una marca que solo Guillermo Ochoa con México y Cristiano Ronaldo con Portugal pueden igualar: ser los únicos jugadores que participaron en seis ediciones del Mundial.

A eso hay que sumarle la posibilidad de agigantar la marca que ostenta como el futbolista con más presencias en la historia del torneo: ya superó a Lothar Matthäus y, en caso de disputar los siete partidos, llegará a 33 apariciones, complicando así a quien busque quedarse con el récord.

También podría quedar primero en asistencias, aunque ya comparte el primer lugar con Diego Armando Maradona, ambos con ocho. Una más lo dejaría en soledad, pero si llegase a anotar tres goles o más también dejaría atrás la marca de 15 que tiene el alemán Miroslav Klose, ya que Messi cuenta con 13 anotaciones hasta el momento.

Messi 2006 El astro argentino disputó su primer Mundial en Alemania 2006. FIFA

Nicolás Otamendi: otro de los jugadores que se despediría

El zaguero argentino también atraviesa el final de su carrera y, si bien el retiro no está cerca para el capitán del Benfica de Portugal, es difícil que llegue a participar en la edición 2030. Incluso, el ex Vélez explicó que este sería el final de su etapa con la Albiceleste, ya que prefiere dejar el camino libre a la próxima generación.

Si bien por edad podría llegar, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico son otros de los nombres que difícilmente puedan aspirar a estar en la Copa del Mundo siguiente, aunque, en caso de proponérselo y que el físico los acompañe, no sería ninguna locura imaginarlos en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, próximos organizadores del certamen.