El director técnico de River fue muy autocrítico tras la eliminación por penales frente a Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura y reflexionó que "el equipo no pudo fluir como lo venía haciendo".

Gallardo analizó la eliminación de River ante Platense del Torneo Apertura: "No fuimos creativos"

El director técnico de River, Marcelo Gallardo , fue muy autocrítico tras la eliminación por penales frente a Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura y reflexionó que "el equipo no pudo fluir como lo venía haciendo".

"Tengo que reconocer dos cosas. Lo nuestro, que hoy no pudimos fluir como veníamos fluyendo. También lo otro es reconocer el trabajo que hizo el rival. Hicieron méritos para que nosotros no pudiéramos fluir como equipo y que no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo", comenzó el DT más ganador en la historia de los de Núñez.