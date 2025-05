La comunidad teatral rechaza el cierre del Instituto Nacional del Teatro

A dos días de la euforia por el apoyo al Gobierno en el ámbito de la ciudad, Manuel Adorni arremetió con la motosierra y fue por la cultura. Tras el anuncio de que se cerrarán, centralizarán o fusionarán organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación, el repudió no tardó en llegar.

Adorni sostuvo que se gasta “un 65% del presupuesto en sueldos y funcionamiento y solo un 35% llega efectivamente al teatro, cuando la premisa era que el 90% se destinará al fomento del teatro. La planta ya se redujo en un 20%”. Se eliminará el consejo directivo y los representantes provinciales del INT y en su lugar se nombrará un consejo asesor, ad honorem. Adorni sin embargo minimizó la modificación del artículo que le da autarquía al Instituto y expuso que “el INT continuará funcionando”. Desde el Gobierno, comunicaron que con esta medida se ahorrarían más de $150.000.000, justificando siempre todo con los datos duros.

En la Dirección Nacional del INT, asumirá Federico Brunetti en remplazo de Mariano Stolkiner, director y dueño de El Extranjero teatro. Según ARTEI, “Es mentira que la planta de trabajadores del INT esté sobredimensionada. Sabemos muy bien y en carne propia que para el volumen de tramitaciones la planta es escasa. El gasto administrativo fue aumentando por el aumento de salarios que intentaron acompañar la inflación. Sin embargo no pasó lo mismo con los aportes al teatro”.

Desde el INT admitieron que los números de Adorni son ciertos, pero todo obedece al cristal con que se mire. Según ARTEI la solución no es despedir al personal que trabaja sino aumentar el presupuesto, según el Gobierno hay que seguir achicando el Estado. Lo cierto es que las ayudas al teatro vía INT, Proteatro o Mecenazgo continuaron activas, al menos hasta ahora, y acompañaron en parte a la inflación. Pero vale reiterar lo que todos los teatristas se desviven por explicar a quien no comprende la actividad: las obras de teatro independiente no se hacen con dineros públicos, esos dineros son un pequeño empujón para que la actividad siga floreciendo y sea de las las más pujantes en el mundo.

ARTEI concluye en su comunicado: “Exigimos que cualquier modificación debe ser consensuada por la comunidad teatral y debatida en el Congreso de la Nación. Apoyamos y velamos por el derecho ciudadano a la cultura y el INT es el organismo nacional que fomenta, desarrolla y garantiza el acceso a esta expresión artística en todo el país”.