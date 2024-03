Javier Mascherano habló de los campeones del mundo que podrían ir a los Juegos Olímpicos

El entrenador de la Selección Argentina Sub-23 se refirió a la posibilidad de contar con jugadores campeones del mundo en los JJ.OO. de Paris, por las ganas que ellos mismos mostraron. Sin embargo, sus clubes no están obligados a cederlos.

Javier Mascherano se juega gran parte de su futuro como entrenador el próximo domingo frente a Brasil, en el Preolímpico de Venezuela. Si la Selección Argentina Sub 23 gana, clasificará a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Está buenísimo que hayan muchos de la mayor, campeones del mundo, que tengan ganas de venir. Iremos viendo, lo estamos hablando también con Lionel Scaloni. En muchos de los casos está la voluntad, pero está el club por detrás ya que la Copa América lo hacen un poco más difícil" , declaró el ex jugador.

La selección argentina Sub-23 en la cita olímpica compartirá el Grupo B junto a Ucrania, Marruecos y el tercer clasificado por Asia.

También, Mascherano se refirió al objetivo de esta convocatoria y a como seguirá la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de julio/agosto: "Hay jugadores que no hace falta verlos. A Lucas Beltrán no lo pudimos tener porque había sido convocado para la mayor y sabíamos que Fiorentina no lo iba a dar para el Preolímpico".

La complicación de los partidos por los jugadores del medio local según Mascherano

"La idea es jugar otros amistosos en la fecha FIFA de junio. Veremos si podemos jugar en Argentina por la logística del viaje y para después devolver a los jugadores en tiempo y forma en el ámbito local, porque ellos también están compitiendo y no queremos ser un escollo para los clubes".

"Vamos hablando de manera particular con los chicos, cada caso es diferente. En algunas situaciones, empiezan a dar alguna respuesta. Todavía es demasiado temprano. No tenemos definido que los chicos sigan en el mismo club. Eso se hace bastante tedioso", concluyó el entrenador.