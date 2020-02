Dieron de alta a Gallardo y avisó que aún no se baja del partido ante Unión El director técnico de River abandonó la Clínica Los Arcos donde fue operado por cálculos renales, luego de estar internado desde el martes. "Nada me impide estar el domingo en Santa Fe. No puedo hacer actividad física, de manera que si me siento bien, dirigiré la práctica", alertó.