Golden State quedó a un triunfo del título de la NBA a pesar de la noche negra de Curry

Tan raro e impactante fue que pasaron 232 partidos para que Curry dejara nuevamente en blanco el casillero de las estadísticas en el que dice "3 puntos". Una racha increíble llegó a su fin.

"Creo que nunca he sido más feliz después de una noche sin meter un triple, sabiendo el contexto del juego", aseguró el base en la conferencia de prensa. "Sí, quiero hacer tiros, pero el resto se trata de cómo ganamos el partido, y lo hicimos", agregó 'Steph'.

No obstante, Curry marcó 16 puntos, 10 menos que su compañero Andrew Higgins, goleador de su equipo y figura con 26 tantos y 13 rebotes. Klay Thompson, con 21, lo siguió en esta producción anotadora.

image.png

"Es muy simple, voy a seguir tirando. No tengo miedo de quedarme a cero y cuando he tenido partidos así, luego he respondido bien", recalcó Curry.

Por el lado de los Celtics volvió a sobresalir Jayson Tatum. máximo anotador del partido con 27 puntos (aunque nuevamente se 'apagó' en el último cuarto) a los que les adosó 10 rebotes, secundado por Marcus Smart con 20 tantos.

La definición del título puede llegar el jueves cuando se enfrenten nuevamente desde las 22, de Argentina, pero en el TD Garden, de Boston. "Es una oportunidad única para la que mi equipo ha trabajado mucho. No puedo esperar a jugar", dijo Wiggins, la figura de la noche de Warriors.

En el bando de los Celtics, en cambio, apelaban al instinto de supervivencia con el que ya lograron levantar una desventaja de 2-3 ante los Milwaukee Bucks, vigentes campeones, en las semifinales de la Conferencia Este.

"Ya hemos estado en esta situación. Esto no ha terminado", recalcó Tatum. "Tenemos que ganar el jueves. Eso es todo lo que nos tiene que preocupar ahora", agregó la joven estrella de Boston.

En caso de ganar los Celtics este jueves, la serie se estirará entonces hasta el séptimo y decisivo partido del domingo que viene a partir de las 21, otra vez en San Francisco.