La NBA aprobó la creación de dos nuevas franquicias: ¿cuántos miles de millones de dólares tendrán que invertir?

La mejor liga de básquetbol del mundo anunció en las últimas horas que se llegó a un acuerdo para la expansión y creación de dos nuevas franquicias. Conocé la cifra sideral que tendrán que poner para ser parte del show.

La NBA aprobó la creación dos nuevas franquicias: ¿cuántos miles de millones de dólares tendrán que invertir?

La NBA confirmó oficialmente la expansión de la liga con dos nuevos equipos que ingresarían a la competencia en la temporada 2028/29 .

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En cuestión, Las Vegas y Seattle se convertirían en las próximas ciudades con equipos de la NBA, ampliando la liga de básquetbol de 30 a 32 franquicias.

La última vez que la NBA amplió el número de sus franquicias fue en 2004, cuando se agregó un equipo en Charlotte.

Esta expansión, que venía debatiéndose hace largo tiempo, se da tras una votación celebrada el jueves en Nueva York por la Junta de Gobernadores de la NBA , para "explorar formalmente la posible expansión de equipos a Las Vegas y Seattle".

"La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta por explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con un largo historial de apoyo al baloncesto de la NBA" , declaró el Comisionado de la NBA, Adam Silver . "Estamos deseando dar el siguiente paso y comprometernos con las partes interesadas" , agregó.

ADAMS SILVER El Comisionado de la NBA, Adam Silver. @NBA

Ahora lo importante. Para que esto ocurra, dueños y accionarios de las futuras flamantes franquicias deberán inyectar entre u$s7.000 y u$s9.000 millones a la industria.

Esta impresionante cifra quedó como valor promedio luego de las ventas de las dos franquicias más importantes de la NBA, Boston Celtics y Los Angeles Lakers, por u$s6.100 millones y u$s10.000 millones, respectivamente.

Los analistas financieros de la liga estadounidense lo tienen más claro: no es la ganancia anual el gran negocio, sino el crecimiento en el valor de las franquicias (un patrimonio estable) y, en especial, todos los negocios aledaños en las inmediaciones: emprendimientos inmobiliarios, locales y eventos en el estadio, shoppings y, en algunos casos (Las Vegas es el más evidente), casinos. Todo esto forma un combo irresistible para los inversionistas.

Cabe destacar que lo que aporten las dos nuevas franquicias se repartirá entre las 30 que ya están. Se calcula una cifra total entre los u$s14.000 a 20.000 millones, por los que serían unos u$s500 millones de base para cada uno.

image Las ciudades de Seattle y Las Vegas.

Ahora es el momento de encontrar posibles propietarios, con el banco de inversiones PJT Partners contratado por la NBA como asesor estratégico para evaluar a los posibles propietarios.

En tanto, el equipo de Las Vegas comenzaría su aventura en la liga jugando como local en el famoso T-Mobile Arena (capacidad para 20.000 personas), estadio que habitualmente es anfitrión de eventos de boxeo y UFC, además del equipo de hockey sobre hielo Vegas Golden Knights.

Por su lado, Seattle ya tiene recinto: el Climate Pledge Arena para 18.000 personas, donde juegan las Seattle Storm de la WNBA y Seattle Kraken, de la NHL. Dicha ciudad volvería a tener una franquicia tras la salida de los SuperSonics en el curso 2007-2008.