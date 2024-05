"Papu" Gómez no se rinde por su sanción por doping: "Seguimos apelando con los abogados"

"Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizás antes no podía. Me agarra en una etapa más maduro. Tengo 36 años, estoy ya más hecho" , destacó Gómez .

"Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 ó 25 años. Hay cosas más importantes. No puedo quejarme: tengo salud, amigos, familia", declaró en diálogo con As.