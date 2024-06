Lo que se dice en las mesas: inversores desorientados, entre la alerta de Misiones y la aprobación de la Ley Bases

¿Qué dice el artículo 83 de la Carta Magna?: que si un Presidente veta una ley, entonces el Congreso puede insistir y ratificar la iniciativa si lo confirma por mayoría de dos tercios de los votos. Sin embargo, no es explícito el artículo acerca de si son necesarios dos tercios de los votos emitidos o dos tercios de las Cámaras, pero se interpretaría que se refiere a dos tercios de los presentes. La inquietud generada en el mercado, que ya venía inquieto hace varios días , es que en el Senado los bloques de UxP y UCR tienen en conjunto el 64% de la Cámara y si consiguen otros aliados podrían también mostrar un número superior a los dos tercios. Esto preocupa por el tema de la gobernabilidad , en momentos en que la administración libertaria había girado hacia un mayor pragmatismo político, sobre todo, al designar a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete y esperar que se destrabe la aprobación de la Ley Bases. Lo que ocurrió en la cámara baja desorienta la toma de decisiones de inversión.

En un tempranero encuentro reservado entre uno de los principales consultores del mercado y un reducido grupo de empresarios, quedó claro que la luna de miel ya duró más de lo esperado y la gobernabilidad se sigue demorando . Al respecto, un avezado analista político explicó en dicho desayuno que lo ocurrido en Misiones era una señal de alerta y que gracias a Dios, por ahora, no se extendió, pero destacó el riesgo que la fuerza policial sea la que encabece el malestar social. ¿Dónde está la clave? En que el presidente Milei esté preparado para cuando, seguramente hacia fin de año, las encuestas de opinión muestren una caída de su nivel de popularidad e imagen positiva. Uno de los presentes, amigo del primer mandatario con quien comparte almuerzos semanales, anticipó que Milei en ese caso lo que haría es seguramente redoblar la apuesta, no lo doblegarán fácilmente. Pero ello no quita que se hayan preocupado por el conflicto salarial en Misiones, que el gobernador bonaerense en su caso se anticipó y desactivó potenciales movimientos en este sentido brindando un aumento salarial, sobre todo porque las fuerzas federales enviadas para poner orden tuvieron que replegarse y dejar a la policía provincial seguir liderando los piquetes y acampes a los que se sumaron otros gremios estatales.

Obvio que el caso de los alimentos a los comedores también se coló en los distintos encuentros, mientras las cotizaciones de bonos y acciones seguían la sangría. Un allegado a Olivos comentó que la ministra de Capital Humano estaba muy presionada, y supuestas amenazas familiares la habían desestabilizado. Cuenta con el aval presidencial pero las dudas, hoy, son si resistirá la presión. El tema, dijo un viejo lobo del mercado, es que este tipo de denuncias se propague en forma transversal, porque el mecanismo usado en la cartera de Pettovello no es de su exclusividad, son prácticas enraizadas por décadas en la gestión pública, en referencia al pago de salarios mediante contratos con organismos internacionales.

Los flujos hacia mercados emergentes se estancaron en el cuarto trimestre Los fondos de inversiones especializados en mercados emergentes empezaron a reacomodar sus carteras.

Reacomodamientos en fondos de mercados emergentes

En un almuerzo bien financiero se coló también el tema político y un banquero, con llegada al equipo económico esbozó que la estrategia oficial podía ser sacar la Ley Bases como sea y luego con la renovación de la Corte, más alineada al libertario, empezar a avanzar con los grandes cambios. A esa altura la mesa sufrió un tsunami de escepticismo. El mercado quiere ver el test de la gobernabilidad por lo menos con un aprobado. Otro banquero, muy activo con fondos internacionales, señaló que tampoco el contexto externo estaba ahora ayudando porque los resultados de las elecciones en India y en México habían impactado desfavorablemente y ello explicó la salida de capitales desde mercados emergentes en las últimas jornadas. No solo se vio a un Modi ganador, en el caso indio, pero por menor margen que lo obliga a negociar el poder y hacer una coalición por lo que se teme por la continuidad de las reformas. Mientras que en el caso de México, donde triunfó la candidata oficialista, no solo los fondos temen por la agenda de la nueva presidenta sino también por lo que haga el actual presidente antes de dejar el poder, porque los números legislativos ahora le dan los márgenes necesarios para hacer una reforma constitucional para acentuar el sesgo populista. El tema es, según explicó el banquero, que los nuevos legisladores recién elegidos asumen un mes antes que el nuevo presidente, de modo de López Obrador podría intentar lo que no logró en su mandato.

Lo cierto es que los fondos de inversiones especializados en mercados emergentes empezaron a reacomodar sus carteras. En tal sentido, otro comensal aportó la visión de los estrategas de Robeco que recuerdan que en la primera década del siglo XXI la rentabilidad fue excepcional debido a circunstancias únicas y ahora identifican tres tendencias que marcarán los mercados emergentes la próxima década: innovación tecnológica, urbanización y sostenibilidad, y cambios geopolíticos y dinámica del comercio global. Destacan que los bonos emergentes con calificación han tenido un rendimiento superior que su homólogo estadunidense y en el caso de la renta variable, la mejora en el poder adquisitivo de la nueva generación de consumidores es favorable para las empresas que pagan dividendos. Según agregó, esta visión y análisis de Robeco es compartida por Generali y Abrdn sobre los mercados emergentes y sus oportunidades.

Pistas y trading ideas

Pero hubo también tiempo para tirar algunas pistas de trading y comenzaron con una de la gente de Neix: el reacomodamiento de tasas en el tramo largo de Lecaps, por encima incluso de la tasa a la que salieron para el caso del S31M5, es parte de un ajuste nominal generalizado (suba en Rofex, inflación esperada, dólares financieros); pero la dinámica de acumulación de reservas y la volatilidad en el frente político también juegan en contra de una posición larga en las letras a tasa fija que llegaron a cotizar prácticamente como la deuda del BCRA neta de impuestos. Entonces, para el tramo corto de 2025 siguen prefiriendo la deuda CER o Badlar (PBA25, link) pero creen que la paridad de la Lecap de marzo ya está en un fair price o valor justo. Es por ello que empezaron a cerrar el trade de short S31M5, aunque antes que tomar una exposición en dicha parte de la curva prefieren esperar a la licitación de Finanzas en conjunto con el dato de inflación de mayo. A su vez, abren un trade en el bono BPY26 aprovechando la baja reciente contra paridad dando un retorno 7 puntos por debajo del bono AL30, pero con un vencimiento más corto y amortizaciones parciales que comienzan en noviembre del próximo año.

La otra idea trading partió de una pregunta: ¿hay valor en el bono PBA25 (Buenos Aires Badlar vencimiento abril 2025)? Los estrategas explicaron que con una curva de pesos a tasa fija hasta marzo del próximo año es posible construir un fair price para los bonos Badlar cortos. Particularmente analizaron el valor del PBA25. Para ello consideran no solo la estructura de tasas fijas sino también la trayectoria de la inflación esperada en el mercado. Hay que tener en cuenta que la Badlar está afectada, principalmente, por la tasa de Pases y no por la de las Lecaps, por lo que la Badlar se encuentra actualmente en un nivel por debajo de la tasa de referencia de las Lecaps. La diferencia es de aproximadamente 1 punto mensual lo que equivale a un poco más de 12 puntos en TNA. La Badlar en términos reales se ubica en -3.5% mensual aproximadamente, si hacia adelante las tasas reales de los instrumentos más cortos comienzan a ser positivos (post saneamiento de pasivos del BCRA y levantamiento de los controles cambiarios), tal como está sucediendo en los instrumentos más largos, la inflación debería descender más que lo que se mueva la Badlar. Entonces, dadas las tasas de las Lecaps en el mercado, el PBA25 se encuentra ligeramente caro (menos de 1%) según el fair price estimado. No obstante, si a este análisis se le suma la inflación breakeven actual es posible que ya sea conveniente estar posicionado en un instrumento a tasa variable a abril de 2025. Esto detona un trader idea de abrir una posición comprada en PBA25 y por otra parte, mantener todavía dos trades abiertos (long AL30 y short S31M5). El trade de la Lecap de mayor plazo se mantiene a pesar de la suba que tuvo toda la curva apostando a que para ese tramo es mejor una posición en CER.