River vs Racing: Di Carlo le respondió a Milito y defendió la polémica cláusula por Maxi Salas

“Nunca le dijimos a Racing que no íbamos a ejecutar la cláusula", afirmó el secretario general de River. Milito se había quejado por la operación.

Ante esto, Stéfano Di Carlo , secretario general de River, decidió salir al cruce y aclarar la postura del club de Núñez. Lo hizo en declaraciones a LOVE/ST, donde desmintió rotundamente la versión de Milito: “Nunca le dijimos a Racing que no íbamos a ejecutar la cláusula de Salas. Desde el primer día dijimos que queríamos evitarlo, pero siempre planteamos que era una posibilidad real” , disparó Di Carlo, dejando en claro que River actuó dentro del marco legal.

Según relató, River siempre priorizó el diálogo para no llegar a la ejecución de la cláusula, pero la negativa de la dirigencia académica cerró cualquier posibilidad de acuerdo:

“Quizás Milito, por ser nuevo en la gestión, se frustró. Pero no podés culpar a River por algo que vos mismo firmaste”, sostuvo Di Carlo, dejando picante su mensaje.

Un pase que revela grietas internas en Racing

La transferencia de Salas expuso debilidades en la gestión de Racing, algo que Di Carlo no dudó en remarcar:

“Si vos firmás un contrato con una cláusula que después te parece baja, es un error propio. No se puede hacer responsable al otro club. En River nos pasó algo parecido con Mastantuono y no salimos a despotricar. El que no supo blindar al jugador fue Racing”, tiró, en una clara crítica al armado de los contratos en la Academia.

Di Carlo también se mostró sorprendido por la negativa de Milito a sentarse a negociar: “Administramos recursos de más de 350 mil socios, no podés cerrar el diálogo por cuestiones personales. Si Racing no quiso conversar, la cláusula estaba y era totalmente legal ejecutarla”.

¿Queda rota la relación con Racing?

Una de las grandes dudas ahora es cómo quedará la relación institucional entre River y Racing después de este cruce. Para Di Carlo, no hay que dramatizar:

“El diálogo siempre es el camino. Tenemos la obligación de hablar por respeto a nuestros socios. Si mañana hay que negociar por otro jugador, se hará. No se pueden anteponer egos a los intereses del club”, advirtió.

Incluso se refirió a la supuesta “cláusula anti-River” que Racing querría ponerle a Juanfer Quintero:

“No quiero opinar de hipótesis o internas de otro club. Lo que sí digo es que Juanfer va a ser siempre parte de la historia grande de River”, enfatizó.

El futuro de River y su candidatura a presidente

En el cierre de la entrevista, Di Carlo aprovechó para ratificar su alineamiento con la actual gestión y su posible candidatura a presidente:

“Hoy mi prioridad es River, no la política. Pero como dijo Jorge Brito, soy candidato y el proyecto tiene que continuar. Acá hay que sostener lo que se logró y profundizarlo. Es una responsabilidad enorme”, destacó.

El Mundial de Clubes y el apoyo monumental de los hinchas

Di Carlo también celebró la magnitud del aliento riverplatense en el reciente Mundial de Clubes, algo que marcó otro hito en la historia del club:

“Fue tremendo. 40 mil hinchas viajaron casi al fin del mundo para alentar a River. No tiene comparación con nada. Somos el movimiento popular más grande del planeta. No hay club que movilice así a su gente”, cerró, orgulloso.