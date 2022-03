Gallardo confirmó el equipo para el "Superclásico" y no quiso hablar del arbitraje

Entonces, River formará con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.

"Me interesa cómo llegamos nosotros al Superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo. Confío en mi equipo", declaró Gallardo.

El "Muñeco" no se sumó al condicionamiento del árbitro

"Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar a mi personalmente de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable", aseguró.

Su opinión sobre el cambio de camiseta de Boca

"Cada uno cree en lo que cree y está bien. No estoy para juzgar a nadie. Esto va más allá de la chicana. Yo utilizaría siempre la misma camiseta si no hay necesidad de cambiar. Vamos a jugar contra Boca, no me interesa que camiseta use", manifestó.