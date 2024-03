Scaloni apoyó a Di María tras las amenazas en Rosario: será titular ante Costa Rica

"Hablé con él y va a jugar. Va a ser titular, así que en cuanto al juego no cambió nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite" , expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En esa línea, el técnico añadió: "Lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí".

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba el mensaje intimidatorio.