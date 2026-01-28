Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 28 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones. Depositphotos

El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 28 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.444,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 28 de enero El dólar CCL opera a $1.505,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 28 de enero El dólar MEP opera a $1.461,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 28 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 28 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.509,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 28 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.798, según Binance.