Épico triunfo millonario: con Matías Viña en el arco, River venció a Carabobo en la última jugada

River le ganó 2-1 a Carabobo en Venezuela en una noche apasionante de Copa Sudamericana que tuvo de todo: VAR, penales, expulsiones, un jugador de campo en el arco y un gol agónico en la última jugada. Maximiliano Meza y Maximiliano Salas marcaron para el Millonario.

con suplentes y Matías Viña en el arco, River venció a Carabobo en la última jugada

River le ganó 2 a 1 a Carabobo en una agónica noche de Copa Sudamericana en Venezuela. El Millonario, que presentó un equipo alternativo, se impuso en un partido que tuvo de todo: intervenciones del VAR, penales errados, expulsiones polémicas, un jugador de campo en el arco y un gol en la última jugada.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet quedaron en lo más alto del Grupo H con 10 puntos y les sacaron cuatro de diferencia a Carabobo y RB Bragantino , sus principales perseguidores.

Después de una noche cargada de tensión hasta el último segundo, River llegará envalentonado al cruce frente a San Lorenzo del próximo domingo en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura . En el plano internacional, volverá a presentarse el miércoles 20 de mayo , cuando reciba a Bragantino por la Sudamericana.

Embed - ¡¡INCREÍBLE TRIUNFO de #RIVER ante #CARABOBO EN EL ÚLTIMO SEGUNDO!! | Carabobo 1–2 River | Resumen

River vivió una noche copera electrizante en Venezuela, que pasó por todas las emociones. Pese a que el “Chacho” Coudet optó por un equipo repleto de suplentes pensando en el duelo del domingo frente a San Lorenzo, el Millonario se adueñó del partido durante el primer tiempo.

La chance más clara llegó a los 24 minutos. El árbitro paraguayo Derlis López cobró penal tras revisar en el VAR un codazo de Ezequiel Neira sobre Matías Viña, que había intentado desbordar dentro del área. Juan Fernando Quintero se hizo cargo de la ejecución y remató al medio del arco, pero Lucas Bruera logró frenarla con los pies y festejó de cara a la tribuna.

Sobre el final del primer tiempo, el VAR intervino nuevamente para expulsar a Edson Castillo por una plancha sobre Joaquín Freitas, y Carabobo se fue al descanso con diez hombres.

En el complemento, River aprovechó la superioridad numérica y logró adelantarse en el marcador a través de la pelota parada. A los 59 minutos, Maxi Meza conectó un gran cabezazo tras un preciso centro desde el córner de Quintero y marcó el 1-0 parcial.

Embed ¡GOL DE RIVER!



Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela.



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No obstante, lo que parecía una victoria tranquila para los de Coudet se transformó en una pesadilla en cuestión de minutos. A los 76, el recién ingresado Juan Cruz Meza cometió penal sobre Joshuan Berríos y el argentino Matías Núñez cambió la ejecución por gol con un remate junto al palo para establecer el 1-1.

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Diez minutos después llegó otro golpe para River. El arquero Santiago Beltrán salió lejos del área para cortar una contra de Berríos, lo derribó con una barrida y, tras una nueva revisión en el VAR, el árbitro Derlis López determinó la polémica expulsión. Como River ya había realizado los cinco cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y el buzo de arquero para defender el arco millonario en el cierre del partido.

Embed ¡PROBLEMAS PARA VIÑA TRAS LA ROJA DE BELTRÁN!



El lateral de River atajará SIN NÚMERO de camiseta, solo en el short.



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Pero cuando faltaban segundos para el final, con el tiempo adicional prácticamente cumplido, River encontró un contraataque agónico en el último suspiro. Un pelotazo desde atrás de mitad de cancha cayó a espaldas de los centrales de Carabobo, Salas les ganó la carrera y definió por arriba ante la salida desesperada de Lucas Bruera para sellar el 2-1 definitivo.

Embed GOL DE MAXI SALAS PARA EL TRIUNFO AGÓNICO DE RIVER EN VENEZUELA.



EN EL ÚLTIMO SEGUNDO DEL PARTIDO. pic.twitter.com/HRhf25p9CT https://t.co/OuzeOg4n1V — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026

Formaciones River vs Carabobo

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González, Matías Núñez; Loureins Martínez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado Matías Núñez y Edson Castillo. DT: Daniel Farías.