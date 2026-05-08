Lo que se dice en las mesas: ¿La mesa chica libertaria prepara un relanzamiento del programa?

Como era esperable, pero cansador, continuaron las temáticas de índole político dominando los encuentros y conversaciones entre la gente del mercado. Es que el sainete Adorni y la sensación térmica social no dan respiro. Según allegados al Gabinete, el Gobierno ya tomó nota de las encuestas. Sin embargo, hay dos visiones contrapuestas en el mercado , poniendo al margen la resolución del caso de Adorni: la mitad cree que el Gobierno en el “trade off” entre actividad e inflación, se inclina por recuperar el nivel de actividad y además de lo que ya está haciendo puede estar preparando un relanzamiento del programa económico; mientras que la otra mitad no lo ve tan así. Los que comulgan con la primera mitad, creen que prima el sesgo Daza-Talvi en el equipo económico. La otra mitad, consciente de que no es fácil reactivar, con restricción fiscal, y sin un tradicional plan de estabilización, ponen reparos sobre cualquier iniciativa oficial.

Lo cierto, como quedó evidenciado en un cónclave virtual bioceánico, tanto en Wall Street como en Londres ya no miran si el plan libertario cierra sino si puede sostenerse hasta que la actividad económica se recupere . Un avezado analista, recomendaba ver el momentum como si fuera Néstor Kirchner , quien hizo un culto de “no miren lo que dicen, sino lo que hacen” , en referencia a la gestión de gobierno. Saben que ni Milei ni Sturzenneger comulgarán con políticas activas, pero Daza y Talvi, y quizás Caputo sí, quienes ya empezaron a aflojar las riendas, bajando tasas, encajes, lanzando líneas con el BNA, colocando deuda del BNA, bonificando a usuarios y congelando naftas . Una de las preguntas del millón, que esbozaron los gestores convocados por un banco de inversión internacional, cómo atravesará el Gobierno la transición del modelo, porque si bien predomina cierto optimismo estructural, o sea, vinculado con las reformas y la disciplina fiscal, el consenso está siendo testigo de una transición muy costosa.

Por eso, los planteos a colegas locales fueron sesgados hacia qué tan sostenible está todo el andamiaje. Al respecto, se percibió cierto nerviosismo en el tema fiscal . Los últimos números agitaron el avispero. Es que la pérdida de recursos tributarios, que un reconocido economista estimó en más de $20 billones en lo que va del gobierno de LLA.

Esto tiene otras aristas, porque otro colega aportó el dato que, el nuevo escenario fiscal mostraba que, en vez de no gastar, el equipo del Toto recurría, como casi todos sus antecesores, al viejo truco de no pagar. Esto redundó, según el economista ex BCRA, en un incremento de la deuda flotante de unos $2 billones .

Esta pregunta se escuchó casi al unísono en varios punto a punto del “ conference call ”. A esa altura, un prestigioso analista con llegada directa a la mesa chica libertaria comentó que, sin información concreta, pero con olfato, que en el Gobierno no están contentos con la situación de la economía, pero tampoco están desesperados, por lo que no veía la posibilidad de que haya una especie de relanzamiento del programa económico. Intercedió un banquero con varias crisis encima, que lo único que mueve el avispero de los gobiernos y más de este es una corrida cambiaria como la vista en la previa electoral del 2025.

Muchas preguntas sobre las denuncias de corrupción sobre el Jefe de Gabinete, pero también sobre el atraso cambiario y la aparición de Gebel. Sobre el caso Adorni, que se ganó el derecho a una miniserie, pero quedó atrapado en el fuego cruzado entre Karina y Santiago, las otras dos patas de la mesa chica libertaria, no lo ven afuera hasta que el Presidente, harto, le pida la renuncia, algo que hoy por hoy parece lejano. Sí, todos tomaron nota de las declaraciones de la senadora Bullrich, que fiel a su olfato político, cuando huele sangre actúa.

Del dólar atrasado, según cálculos privados hoy está al mismo nivel que en la previa de la devaluación brasileña de fines de los ’90. Un experto en esos años recordó que Brasil, luego del Plan Real, convivió casi cinco años con un tipo de cambio apreciado antes de devaluar. En el caso argentino nadie cree que soporte cinco años. Con respecto a Gebel, la irrupción del pastor evangelista que vive en EEUU, en la escena política argentina, que algunos toman como poco serio, es seguida de cerca como un fenómeno que pueda desvanecerse en poco tiempo, o, todo lo contrario. Desde la óptica política, lo ven como un factor disruptivo fuera del peronismo, como lo fue Milei, o sea, un personaje así podría disputarle al Presidente el ser lo disruptivo en el escenario político local.

El caso Gebel, la interna libertaria y las dudas del equity

En un nutrido encuentro financiero se habló mucho de la situación política, demasiado, pero hubo alguna data interesante. Continuando con el caso Gebel, un politólogo con fuertes nexos en el oficialismo y en la oposición explicó que los actos políticos que viene desarrollando el pastor argentino son más bien actos de índole filosófica y no ideológica, buscando diferenciarse del oficialismo bajo el paraguas que a él lo rigen otros valores distintos de la motosierra, que los podría resumir en la misericordia. Aconsejó seguir la evolución de este nuevo personaje con miras al 2027.

También debatieron sobre el fragor de la interna en el Gobierno, entre la hermana Karina y el joven Santiago, quién, según allegados a la Casa Rosada, parece haber olvidado el orden jerárquico que definió el Presidente cuando se refirió a que el poder era el triángulo de hierro, pero el joven Caputo soslayó que él era el tercero del triángulo, detrás de Karina. Pero como en toda puja por poder, la pasión le está ganando a la razón, como en toda batalla política no ideológica. También se habló de la desarticulada oposición que intenta re-articularse, donde los gobernadores, también divididos y desarticulados, ahora están de malhumor ante la caída de los ingresos coparticipables. Un banquero muy politizado explicó que hoy no hay diálogo con el Gobierno, y ello porque desde la Casa Rosada no tienen que ofrecer, o sea, no hay nada para negociar.

Con relación a las provincias, hay mucho ruido con las colocaciones de deuda en moneda extranjera, algo inusual en el mundo, en referencia a los gobiernos sub-nacionales. Pero lo que más inquieta es para qué están usando la plata las provincias que colocan ON, más allá de refinanciar vencimientos. Porque hay temor que algunas los estén usando para pagar salarios u obra pública. A la hora de hablar del mercado, los comentarios rondaban sobre la divergencia local entre la renta fija y la renta variable. Por un lado, la renta fija argentina está operando cerca de mínimos de tasa, mientras la renta variable se aleja, tanto en términos absolutos y relativos, de sus pares emergentes y del benchmark S&P 500. Según explicó un gestor, se trata de la misma dinámica observada en 2025, antes del riesgo electoral. Por eso reaparece el interrogante de: en qué lugar se posiciona el “equity” argentino.

Para entenderlo hay tres ejes: por un lado, la divergencia volvió, pero el contexto cambió, hay una acumulación moderada sin convicción plena, y bancos y energía aún con valor. Veamos qué señalaron. Por un lado, las variables macro (superávit fiscal, acumulación de reservas) que sostienen a la renta fija son prácticamente irrelevantes en el corto plazo para la renta variable, porque lo que mueve al “equity” es otro menú: actividad económica, crédito, salarios reales. Desde este punto de vista la situación es un mix donde las reservas mejoraron, pero la inflación y los salarios reales todavía no acompañan.

En segundo término, la performance relativa del “equity” argentino, rezagado frente al ETF de Brasil, al ETF de emergentes y al ETF del S&P desde mediados de abril, brinda una ventana para empezar a acumular. Sin embargo, el “trade” no es claro: si la actividad se estanca y el crédito no avanza, las acciones vinculadas al ciclo económico no encuentran motores. Por eso es preferible posiciones puntuales antes que aumentos generales de exposición.

Por último, la caída reciente del Merval se explica principalmente por bancos que sufrieron el ajuste con mayor intensidad y por papeles ligados a actividad mientras que, dentro de energía, mientras Oil & Gas se mantuvo defensivo algunos papeles quedaron rezagados. Los que ven este panorama no descartan que la historia se repita, o sea, ver la renta fija convergiendo hacia los niveles de la renta variable, como ocurrió en 2025, pero no en el corto plazo.

¿Qué escucharon los fondos sobre la Argentina?

Un grupo de fondos internacionales hicieron cruzar el charco a uno de los principales asesores locales para interiorizarse de la situación argentina. Fue en una de las casas más emblemática de los ’90 muy cerca del nuevo Cipriani, el ex San Rafael. ¿Qué les dijo? Las últimas encuestas coinciden en lo esencial: el humor se está enfriando, y si bien hay demanda de cambio, hay cada vez menos apoyo a una continuidad plena. Por ahora la gente ve más ineficiencia en la gestión que un problema moral.

A nivel empresarial, hay optimismo cauteloso mezclado con prudencia, cansancio y cierta resignación, y ven que el malestar social no es solo ruido político, es un tema económico. De ahí el “wait & see” en la toma de decisiones de inversión. El atraso cambiario muestra una paradoja: el Banco Central (BCRA) sigue comprando y el superávit comercial crece y el dólar está a 20% del techo de la banda. Así y todo, la queja general es que la Argentina está cara en dólares. Algo tiene que ver el cepo para las empresas. Entran dólares, pero salen menos y hay sobre stock de productos importados, un nivel de actividad flojo y un marco para el “carry trade”. Sin embargo, con una brecha en torno al 7% y un canje MEP/cable en 4%, es complicado hablar de precios de equilibrio.

De todos modos, los primeros índices de marzo vienen mejores en términos de actividad y si bien el dato inflacionario fue malo, en abril estiman que vuelve a bajar, pero ya se sabe que habrá que convivir con una tasa mensual de más del 2%. Los vencimientos del 2026 están prácticamente cubiertos pero los del 2027 requieren el retorno a los mercados voluntarios de deuda, pero no a estos niveles de riesgo país.