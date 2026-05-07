El constructor de Manuel Adorni le respondió a Javier Milei: "Tristeza escuchar al Presidente catalogarme de militante K"

El contratista reaccionó al comentario del Presidente, quien lo acusó de "militante kirchnerista". "Dolor en el corazón", dijo en sus redes.

El constructor Matías Tabar, testigo en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y quien declaró que el jefe de Gabinete le pagó u$s245.000 en efectivo para refacciones en su casa de Indio Cuá, reaccionó a las declaraciones del presidente Javier Milei luego de que lo acusara de ser "militante kirchnerista".

A través de una cuenta de X, mencionó tanto al jefe de Estado como a su hermana, la secretaría general de la Presidencia a raíz del comentario televisivo en LN+ en el que Milei lo tildó de "mentiroso" y en el cual afirmó que su prontuario "es dudoso".

“Tristeza, Angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei y Karina Milei cuando aposte por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”, afirmó.

Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza , catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!

Su reaparición en redes, a través de una nueva cuenta, ocurre luego de que se presentara ante Tribunales para atestiguar frente al fiscal Gerardo Pollicita donde dijo que el trabajo en la vivienda se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025, y que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En ese marco, Tabar presentó la documentación sobre los gastos y las compras que realizó para la obra en el domicilio del jefe de Gabinete. Allí aportó información sobre los ítems que incluyó la renovación del hogar, entre ellas, la instalación de una cascada, sobre la cual aportó fotos y videos del antes y el después.

En sus redes sociales, el contratista mostró dos facetas bien diferentes. Por un lado, posteos sobre su pasión, el triatlón. Por otro, su faceta antiperonista con publicaciones en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa.

En su declaración ante LN+, Milei fue consultado sobre la situación de Adorni. Acusó al periodismo de "ensuciar" al jefe de Gabinete por "algo que dijo y que es verdad", haciendo alusión a cuando en conferencia de prensa le dijo a un acreditado en Casa Rosada que era "apenas un periodista".

Se refirió también a la declaración de Tabar, a quien calificó como "un mentiroso que además es militante kirchnerista y es muy sospechoso su prontuario". "Hablaban de unas cascadas y se vieron que eran dos cañitos de agua", remarcó. No obstante, señaló que "la Justicia tiene que investigar todo".