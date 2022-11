El intercambio con Brasil cayó más de 7% en octubre por la baja de importaciones y exportaciones

Así, Argentina acumula diez meses seguidos de déficit con el país vecino. Esta situación no se observaba desde 2018, último período con más de diez meses del año con déficit comercial (en ese momento fueron once los meses consecutivos que mostraron saldo bilateral negativo).

En los primeros diez meses del año, el saldo negativo para la Argentina en su intercambio con Brasil fue por u$s2.328 millones debido a que las exportaciones crecieron 16,2% en 2022 con respecto a diez meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 36,2% en el mismo período.

La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en octubre (-4,1%) respondió principalmente a la caída de trigo y centeno sin moler, maíz sin moler, excepto maíz dulce, combustibles de petróleo o minerales bituminosos, grasas y aceites vegetales y polímeros de etileno.

Por otro lado, el incremento interanual de las importaciones argentinas (34,7%) se explicó principalmente por vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, minerales de hierro, sus concentrados y motores de pistones e instalaciones y equipamientos de ingeniería civil y de construcción.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (u$s5.476 millones), Estados Unidos (u$s4.521 millones) y Alemania (u$s1.180 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6768 millones) y Estados Unidos (U$S 3165 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 20,8% en octubre de 2022 con respecto a igual mes de 2021, al pasar de U$S 22.603 millones a U$S 27.299 millones. Por su parte, las importaciones totales crecieron un 13,8% con respecto a las registradas hace un año (U$S 20.539 millones en 2021 vs. U$S 23.378 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —por noveno mes consecutivo— en U$S 3921 millones, una situación similar a la observada en octubre de 2021 aunque con mayor valor nominal: en 2021 el saldo positivo había sido de U$S 2064 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en octubre el Banco Central de Brasil mejoraron con respecto al mes anterior en materia de crecimiento esperado para 2022(2,76% contra 2,70%). Asimismo, la expectativa sobre la suba de precios disminuyó al 5,61%, desde el 5,74% anual del mes anterior. Asimismo, esperan que el nivel de tasa de interés Selic se mantenga en el 13,75% actual.

De cara a los próximos meses, el escenario puede complicarse más ya que Brasil tendrá que buscar vendedores de trigo alternativos porque la pérdida de la cosecha argentina por la sequía ha reducido la producción y comprometido su capacidad de exportación, dijeron analistas, que señalan a Estados Unidos, Canadá e incluso Rusia como posibles proveedores.

El Gobierno apunta con el triunfo del presidente electo Luiz Inacio 'Lula' da Silva relanzar los vínculos con la principal economía regional, principalmente en aspecto de integración energética, los proyectos de infraestructura y la necesidad de agregar valor a la producción de ambos países.