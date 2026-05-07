Donald Trump recibió a Lula Da Silva en la Casa Blanca en medio de tensiones comerciales y diferencias políticas

El objetivo es afianzar las relaciones bilaterales. El centro del encuentro fueron las cuestiones económicas y los aranceles.

Trump y Lula se reunieron en la Casa Blanca.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , visitó este jueves la Casa Blanca para mantener una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump , en un encuentro marcado por las tensiones comerciales entre ambos países y las profundas diferencias ideológicas entre los líderes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reunión estuvo centrada en cuestiones económicas, especialmente en los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre exportaciones brasileñas, además de temas vinculados a minerales críticos y cooperación comercial.

La llegada de Lula a Washington generó una fuerte expectativa mediática. Durante unos 45 minutos, periodistas aguardaron en las inmediaciones del Despacho Oval ante la posibilidad de que ambos mandatarios ofrecieran declaraciones conjuntas y respondieran preguntas.

Sin embargo, luego de varios minutos de espera, las autoridades estadounidenses solicitaron a la prensa que abandonara el lugar y permaneciera atenta a futuras indicaciones, sin que finalmente se produjera la esperada conferencia.

El momento en que Lula llega a la Casa Blanca.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del momento en el que Lula descendió de un vehículo oficial, caminó hacia Trump y estrechó su mano antes de ingresar a la Casa Blanca para iniciar la reunión privada.

Una relación atravesada por fuertes diferencias políticas entre Lula y Trump

El encuentro se produjo en un contexto político especialmente delicado entre ambos gobiernos. Tanto Lula como Trump representan proyectos ideológicos completamente opuestos y durante los últimos años mantuvieron diferencias públicas sobre distintos temas internacionales.

Uno de los principales focos de tensión surgió en julio de 2025, cuando Trump decidió imponer un impuesto del 50% sobre exportaciones brasileñas.

La medida estuvo vinculada, al menos parcialmente, al proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue acusado y posteriormente condenado por intentar promover un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022.

Los aranceles que afectaron al comercio de Brasil

Las sanciones comerciales impulsadas por Trump impactaron sobre varios productos estratégicos para la economía brasileña. Entre los sectores afectados aparecieron el café, la carne vacuna, el cacao y distintos productos vegetales.

Sin embargo, meses más tarde, en noviembre, la administración estadounidense decidió retirar un arancel adicional del 40% que pesaba sobre algunos de esos productos clave.

La discusión sobre el futuro de esos gravámenes y sobre el intercambio comercial bilateral aparece como uno de los puntos centrales de la reunión celebrada en Washington.

trump lula El encuentro se centró en cuestiones económicas y comerciales. Archivo

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el acceso a minerales críticos, un recurso estratégico en el actual escenario internacional marcado por la transición energética y la competencia tecnológica global.

Brasil posee importantes reservas de minerales considerados esenciales para industrias vinculadas a baterías, tecnología y energías renovables, lo que convirtió al país en un actor relevante dentro de la disputa geopolítica entre las principales potencias.

Estados Unidos busca fortalecer alianzas comerciales para garantizar el abastecimiento de estos recursos frente al creciente peso de China en el mercado global.

Un acercamiento en medio de un clima internacional complejo

La reunión entre Lula y Trump también se produjo en un contexto internacional atravesado por tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y desaceleración económica global.

Aunque ambos gobiernos mantienen diferencias profundas en temas políticos y diplomáticos, la necesidad de sostener vínculos económicos estratégicos empujó a los mandatarios a retomar el diálogo bilateral.

Por ahora no trascendieron detalles concretos sobre posibles acuerdos alcanzados durante el encuentro ni sobre eventuales modificaciones en la política arancelaria estadounidense hacia Brasil.