Comercio exterior: cuánto representa Brasil para la Argentina tras la victoria de Lula

Las ventas argentinas a Brasil aumentaron en agosto de 2022un31,1% con respecto a agosto de 2021 al sumar u$s1315 millones y continuando con la tendencia positiva de los meses previos, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron por U$S 1570 millones y mostraron un alza interanual del 40,4%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, por octavo mes consecutivo, de U$S 255 millones, situación no observada desde 2018, último período con más de ocho meses del año con déficit comercial (en ese momento fueron once los meses consecutivos que mostraron saldo bilateral negativo).

El comercio entre ambos países acumula en los ocho meses del año un saldo negativo para la Argentina por u$s1969 millones debido a que las exportaciones crecieron 18,8% en 2022 con respecto a ocho meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 35% en el mismo período.

¿Qué se exporta a Brasil?

Lo que más se exporta son automóviles.

Trigo y centeno sin moler

Alimentos: leche, crema de leche, productos lácteos.

¿Qué se importa desde Brasil?

Vehículos automotores de pasajeros

Partes y accesorios de vehículos automotores

Productos laminados planos de hierro

Instalaciones y equipamientos de ingeniería civil.

¿Qué lugar ocupa la Argentina para Brasil?

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6447 millones), Estados Unidos (u$s5080 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s7982 millones) y Estados Unidos (u$s3571 millones).

¿Qué se espera del intercambio bilateral?

Daniel Scioli, el embajador argentino para Brasil clarificó su perspectiva para lo que se viene en diálogo con Ámbito: “Esperemos que podamos avanzar en ese gran acuerdo binacional de integración profunda, financiera, energética, agroalimentaria, de infraestructura, ese es el gran objetivo que muchos Gobiernos tenemos en función de la crisis de la globalización que hay y que nos exige fortalecer nuestra región y complementarnos cada vez más con Brasil”, dijo el embajador, enfatizando en la prioridad de fortalecer los vínculos con el país vecino.

Respecto al vínculo con Argentina, destacó: “Él tiene una gran relación personal con Cristina (Fernández de Kirchner, la vicepresidenta). La armonía de la conciencia política contribuiría mucho a integrar con nuestro país para el tiempo que se viene y juntos podríamos crecer más y ser una potencia alimentaria y energética”.

Sin embargo, reconoce que con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, “hemos avanzado muchísimo en la integración energética, que es uno de los temas más significativos, así como haber vuelto Brasil a ser el primer socio comercial, los anuncios de inversiones”.