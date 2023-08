Costantini planteó que el dólar "está muy barato" y que "una devaluación es inexorable"

El creador del complejo Nordelta analizó que "hay que devaluar porque no hay reservas y la demanda de dólar es infinita" y agregó: "Todo llevará a un salto en la inflación de corto plazo, entonces, obviamente el dólar de equilibrio va a subir pero tiene que ser mucho más bajo que el libre" . Aun así, advirtió que no se puede hacer "un ajuste a mansalva" y reclamó poner orden en las cuentas públicas.

Al reclamar orden en las cuentas públicas Costantini señaló que "dentro del equilibrio fiscal hay que lograr la viabilidad social del cambio. No podes hacer un ajuste a mansalva, tenés que hacer que el Estado sea más eficiente y que la asignación de recursos también sea más eficiente". "No es un problema que se puede resolver de la noche a la mañana con un plan de shock. Si se logra el equilibrio fiscal, el Gobierno no necesita endeudarse en exceso porque no tiene la necesidad de pagar ese exceso de gasto", añadió.

costantini.jpg El empresario Eduardo Costantini. Om Radio

El empresario consideró que el país "tiene un problema político, no tiene ningún problema material insalvable, porque la potencialidad que tiene la Argentina es muy fuerte en todo". Opinó que "es la política la que tiene que dar esa respuesta que nunca termina de darla, porque no hay un estadista que ponga la prioridad en el orden".

Dijo que "un buen plan económico que tiene un sustento político lo que hace es modificar expectativas, cambiar la dirección de los flujos de dólares y eso lo tenés que administrar porque se va a producir un cambio de expectativa acelerado para bien" Consideró que un plan económico "tiene que tener en orden las finanzas de la casa, no tiene que endeudarse, ese es el pilar para ordenar las variables monetarias y lograr la estabilidad de precios que es lo que hace que la moneda se fortifique y lo que hace que el ahorro aumente".

Dólar blue pegó otro salto, batió nuevos récords, aunque sobre el cierre moderó disparada

El dólar blue pegó un salto de casi $10 y tocó un nuevo máximo histórico nominal, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. En un contexto en el que el miércoles, la Comisión Nacional de Valores modificó la operatoria de dólares financieros para evitar nuevos arbitrajes en el mercado.

El dólar informal recortó suba a $10 hasta los $570 para la venta, luego de operar en $577 los últimos minutos previos al cierre. Así la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene arriba del 100% y se ubica en 105%, alcanzando un nuevo máximo desde el 30 de mayo pasado.