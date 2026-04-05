El "efecto embudo": por qué más deuda multilateral complica la baja del riesgo país

La paradoja de la jerarquía: cómo el crecimiento de los préstamos con organismos (acreedores privilegiados) reduce el margen de recupero para los inversores privados, forzándolos a exigir tasas más altas ante la amenaza de una subordinación de hecho.

El mercado está dictando un veredicto inequívoco: ninguna corrección fiscal es suficiente si el orden de prelación asegura que, en el día del juicio, el inversor privado será el único invitado a pagar la cuenta.

Para abril de 2026, la hoja de balance del soberano argentino muestra un innegable progreso en la consolidación de sus fundamentos macroeconómicos. La disciplina fiscal, un mayor orden monetario y la corrección de precios relativos han despejado las distorsiones más agudas que paralizaban a la economía. Sin embargo, las pantallas de las mesas de dinero en Nueva York y Londres devuelven una imagen disonante: el riesgo país , ese termómetro implacable del apetito inversor, se niega a comprimir hacia los niveles que dictarían estas mejoras en las variables de flujo.

¿Por qué el mercado ignora las señales de solvencia de corto plazo? La respuesta nunca es única y exige dejar de mirar la caja diaria del Tesoro para analizar la anatomía profunda del stock de pasivos y comprender una restricción fundamental: Argentina todavía no tiene acceso al mercado de crédito voluntario internacional .

Sin la capacidad de refinanciar vencimientos en la plaza global o emitir nueva deuda para suavizar perfiles, la capacidad de pago del país es estrictamente limitada y rígida . En este entorno de recursos inelásticos, el apoyo financiero de los organismos internacionales acarrea un costo oculto estructural .

A medida que crece la porción de deuda en manos de prestamistas multilaterales —quienes ostentan un privilegio de cobro innegociable —, el capital disponible para los tenedores de bonos privados se contrae abruptamente, empujando al mercado a exigir una prima de riesgo sideral para compensar su subordinación de facto.

Para dimensionar el umbral de estrés sistémico, es imperativo diseccionar los datos duros de la deuda en situación de pago normal. En noviembre de 2023, Argentina adeudaba un total de u$s423.046 millones . De este universo, u$s158.820 millones correspondían a moneda local y u$s264.227 millones a moneda extranjera. Dentro del segmento denominado en dólares, los organismos internacionales explicaban el 29,6% . Es decir, unos u$s78.321 millones estaban blindados bajo el paraguas multilateral.

Apenas veintisiete meses después, la topografía del riesgo mutó de manera drástica. Para febrero de 2026, la deuda total escaló a US$ 472.135 millones, marcando un avance del 11,6%.

Mientras que el endeudamiento en moneda local trepó un 32,2% (alcanzando los u$s209.996 millones, traccionado por la licuación administrada y la capitalización de intereses), la deuda en moneda extranjera experimentó una leve contracción del 1,7%, ubicándose en u$s259.601 millones.

Sin embargo, el dato crítico no es el volumen total en dólares, sino su composición. Para febrero de 2026, la participación de los organismos internacionales sobre la deuda en divisas saltó al 38,4%.

En términos nominales, la deuda con preferencia de cobro escaló vertiginosamente de u$s78.321 millones a u$s99.736 millones. Con un mercado de capitales cerrado, esta absorción de más de u$s21.000 millones adicionales por parte de acreedores privilegiados significa, matemáticamente, que la porción de divisas reservada para los acreedores privados (bonistas) es cada vez menor e infinitamente más incierta frente a un eventual shock exógeno. La deuda privada ha quedado relegada al estatus de variable de ajuste.

El axioma del privilegio: la ley del más fuerte

En el ecosistema de la deuda soberana, rige una jerarquía no escrita pero rigurosamente acatada por la comunidad financiera. La evidencia empírica confirma que las instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, operan bajo un estatus de acreedores senior.

Aunque desde el derecho internacional no existe ninguna cláusula estatutaria que obligue legalmente a este trato preferencial, la convención de mercado dicta un orden de prelación estricto donde los acreedores oficiales cobran primero.

Los inversores institucionales descuentan este escenario con frialdad matemática. Saben que los multilaterales no toleran atrasos en los pagos, una política diseñada para preservar su función de prestamistas de última instancia.

Por lo tanto, si la liquidez en moneda dura del Banco Central mengua —y sin acceso a los mercados internacionales para rollear vencimientos—, los compromisos con el FMI y el Banco Mundial serán honrados íntegramente, vaciando las reservas disponibles para servir los bonos globales y los títulos bajo ley extranjera.





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Las matemáticas del castigo: quitas y duración del default

El mercado exige tasas astronómicas no por irracionalidad, sino por un cálculo de probabilidades basado en la historia. Los datos demuestran que la prevalencia de deuda multilateral empeora dramáticamente las condiciones de reestructuración para el sector privado.

Los impagos de deuda que involucran a prestamistas oficiales multilaterales no solo toman mucho más tiempo en resolverse —aproximadamente 9 años en promedio, frente a los 3 años de los defaults puramente privados—, sino que además obligan a los bonistas a absorber el grueso del impacto financiero.

Los registros históricos indican que la quita o haircut promedio aplicada a los acreedores privados escala al 59% en aquellos defaults donde los multilaterales están presentes. En contraste, cuando estos organismos no participan, la pérdida patrimonial exigida a los privados se reduce al 33%.

Frente a la certeza de que el FMI cobrará el 100% de su acreencia, el sector privado sabe que, de materializarse un evento de estrés, será forzado a subsidiar ese privilegio mediante quitas de capital devastadoras.

El efecto catalítico inverso: de la confianza al "crowding-out"

Este marco nos lleva a desmitificar una de las premisas más arraigadas en la diplomacia financiera: la idea de que el respaldo de Washington (FMI, Banco Mundial) siempre disminuye la percepción de riesgo.

La teoría económica moderna demuestra que el llamado "efecto catalítico" de los préstamos multilaterales —su capacidad para atraer inversión privada y bajar las tasas de interés— es no monotónico.

Cuando la deuda con organismos internacionales representa una fracción pequeña del pasivo total, su presencia actúa efectivamente como un sello de calidad y reduce los spreads exigidos por el mercado.

Pero cuando ese pasivo senior supera un umbral crítico y domina la estructura de capital, el efecto se invierte de manera hostil.

Los inversores privados, al percibir que el volumen de la deuda privilegiada ha crecido hasta amenazar los flujos de caja futuros, entran en modo defensivo. Esta asimetría incentiva un efecto de "crowding-out" (desplazamiento) del financiamiento privado, provocando una caída sistemática en el precio de los bonos soberanos junior.

Esta es la fase en la que se encuentra Argentina hoy: un estadio donde los dólares de los organismos multilaterales ya no son vistos como un puente hacia la estabilización, sino como un yunque atado al cuello de los bonistas privados.

Dilema de política

El Palacio de Hacienda enfrenta un clásico "dilema de política" (policy dilemma). Para sostener la corrección macroeconómica sin emitir moneda y ante la imposibilidad de salir a colocar deuda en los mercados de Nueva York, el financiamiento de los organismos multilaterales parece la única alternativa tangible para robustecer las reservas netas.

Sin embargo, esta "solución" de corto plazo hipoteca la normalización financiera estructural.

Mientras la porción de deuda con privilegio de cobro continúe devorando un porcentaje cada vez mayor del acotado pasivo en dólares del país (del 29,6% al 38,4% en poco más de dos años), el riesgo país seguirá exhibiendo un duro piso de cristal.

El mercado está dictando un veredicto inequívoco: ninguna corrección fiscal es suficiente si el orden de prelación asegura que, en el día del juicio, el inversor privado será el único invitado a pagar la cuenta.

Romper este ciclo demandará no solo sostener los superávits gemelos, sino ejecutar una agresiva estrategia de acumulación de reservas que finalmente reabra el acceso al mercado de capitales, licuando así la pesada sombra del privilegio multilateral.

Economista