¿Dólar billete o tarjeta? Cuál es la mejor forma de pagar tus gastos en Miami

Con miles de argentinos viajando a Florida para acompañar a la Selección, conviene planificar cómo manejar el dinero antes de partir.

La tarjeta internacional se impone como el medio más usado para pagar gastos cotidianos durante la estadía.

La clasificación de Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 volvió a poner a Miami en el centro de la escena. Miles de hinchas comenzaron a organizar viajes de último momento y una de las dudas más repetidas aparece antes incluso de preparar la valija: cómo conviene pagar los gastos durante la estadía.

La ciudad estadounidense es uno de los destinos favoritos de los argentinos desde hace años. Además de las playas y los centros comerciales, su infraestructura turística hace que sea sencillo moverse, comer y realizar compras. Aun así, una mala planificación financiera puede encarecer considerablemente el viaje .

Miami vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por argentinos que viajan por el Mundial 2026.

Las tarjetas internacionales ganaron protagonismo y, en muchos casos, ofrecen ventajas que permiten viajar con mayor comodidad y seguridad. La decisión final dependerá del presupuesto, del perfil de cada viajero y del tipo de gastos que tenga previsto realizar.

En Miami, la tarjeta se consolidó como el principal método de pago. Restaurantes, supermercados, hoteles, estaciones de servicio, aplicaciones de transporte y prácticamente cualquier comercio aceptan pagos electrónicos. Para muchos especialistas en turismo, llevar grandes cantidades de efectivo dejó de ser la opción más conveniente . Además del riesgo de pérdida o robo, obliga a administrar el dinero manualmente durante toda la estadía.

Las tarjetas de crédito y débito internacionales permiten realizar pagos de manera inmediata y facilitan el control de los consumos mediante aplicaciones bancarias. Otro punto a favor es la practicidad. Un café, una compra en un outlet o un viaje en una aplicación de transporte pueden abonarse en pocos segundos sin necesidad de buscar una casa de cambio.

Aun así, conviene revisar las condiciones de cada entidad financiera antes de viajar. Algunas tarjetas cobran comisiones por compras en el exterior, mientras que otras ofrecen promociones específicas para Estados Unidos.

viaje El uso de dólares en efectivo sigue vigente, aunque los especialistas recomiendan planificar bien cuánto llevar antes del viaje. Magnific

Eso no significa que el efectivo haya perdido completamente su utilidad. Siempre es aconsejable disponer de una pequeña suma para propinas, gastos menores o situaciones puntuales. Muchos viajeros argentinos eligen combinar ambas opciones. La tarjeta queda reservada para las compras principales y el dinero físico se utiliza como complemento.

Dónde cambiar dinero para viajar a Miami

Quienes prefieren llevar dólares físicos tienen varias alternativas disponibles antes de viajar. La recomendación más extendida es realizar el cambio en Argentina y evitar hacerlo en aeropuertos internacionales. Las terminales aéreas suelen ofrecer cotizaciones menos favorables y aplicar cargos adicionales.

Las casas de cambio autorizadas y las entidades bancarias continúan siendo las opciones más seguras para adquirir moneda extranjera. Algunos viajeros también optan por retirar dinero directamente en cajeros automáticos de Estados Unidos. Aun así, esta alternativa puede implicar costos elevados debido a las comisiones bancarias.

Miami, además, tiene una particularidad que muchos argentinos descubren recién cuando llegan: las propinas forman parte de la dinámica habitual del consumo. En restaurantes, bares y algunos servicios turísticos suele esperarse una gratificación de entre el 15% y el 20% sobre el valor final de la cuenta.