Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 15 de agosto

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El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 15 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.487,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, sábado 15 de agosto El dólar CCL opera a $1.579,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Valor del dólar MEP hoy, sábado 15 de agosto El dólar MEP opera a $1.514,78 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 15 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 15 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.576,52, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, sábado 15 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.033, según Binance.