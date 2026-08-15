El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 15 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 15 de agosto
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 15 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.487,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, sábado 15 de agosto
El dólar CCL opera a $1.579,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 15 de agosto
El dólar MEP opera a $1.514,78 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 15 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 15 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.576,52, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 15 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.033, según Binance.
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