Carlos Melconian alertó por el dólar y advirtió a Javier Milei: "El Gobierno va a tener que cambiar"

El economista cuestionó el atraso cambiario, alertó por los costos en dólares y sostuvo que el Gobierno deberá elegir entre comprar reservas, reactivar o bajar la inflación.

Carlos Melconian advirtió que el gobierno de Javier Milei deberá modificar su estrategia económica si pretende mejorar la situación del país y cuestionó especialmente el nivel del tipo de cambio del dólar . Según el economista, la administración enfrenta un escenario en el que deberá elegir entre acumular reservas, reactivar la economía y profundizar la baja de la inflación .

El expresidente del Banco Nación sostuvo que el Ejecutivo ingresó en un escenario complejo porque no tiene reservas suficientes, necesita comprar dólares y busca reactivar la actividad mientras intenta reducir la inflación . “Ahora entró en un callejón complicado donde no tiene reservas, tiene que comprar dólares, tiene que reactivar la economía y tiene que colapsar la inflación. Las cuatro cosas juntas no va a poder, va a tener que elegir”, afirmó.

Durante una entrevista con radio Splendid, Melconian también se refirió al debate entre economistas que plantean la necesidad de un dólar más alto y quienes respaldan el actual esquema cambiario. En ese contexto, aseguró que existe una “apreciación inadecuada” del peso .

“Mientras se dan las reformas de largo plazo no les metás a los empresarios la tenaza del tipo de cambio, porque vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina.. En este escenario de gran recesión hay que ayudarlos con el tipo de cambio, porque los costos en dólares en la Argentina son asfixiantes”, sostuvo.

Melconian también cuestionó el ritmo de la desinflación y la política cambiaria de la administración de Javier Milei.

Para el economista, el problema no se limita al valor de la moneda estadounidense, sino que impacta directamente sobre la competitividad de las empresas argentinas y sobre la posibilidad de que distintos sectores puedan sostener su actividad.

Su crítica a la inflación y la actividad

Melconian también relativizó el dato de inflación de julio, que según el Indec fue del 2,1%. Consideró secundario discutir si el índice fue de 1,9% o 2,1% y puso el foco en el ritmo anual.

“La inflación está en 25, 30% anual después podemos ver si es la canasta, los regulados, los estacionales, la núcleo todo eso es anécdota. Pero acá tenemos superávit fiscal, seca monetaria y estabilidad cambiaria forzada y le cuesta la expectativa, la inercialidad”, afirmó.

En ese sentido, recordó experiencias como el Plan Austral y la Convertibilidad, que tuvieron como antecedente un proceso de reordenamiento de precios relativos. Según su análisis, el Gobierno generó expectativas demasiado optimistas sobre la velocidad con la que podría desaparecer la inflación.

También cuestionó la idea de una economía dividida simplemente entre sectores que crecen y otros que pierden. “El segmento ganador es 20 % y el muy perdedor es 50 y el neutro es 30 por ciento. Pero los del 50% están muy hundidos. Hoy eso es vox populi. Esto no es dual ni una K simétrica, Es 20% bien y 50% enterrado”, señaló.

Melconian consideró que la economía atraviesa una situación desigual entre sectores ganadores y perdedores.

El “premio consuelo” de evitar una crisis

El economista reconoció que sectores como la minería y la energía son positivos para la economía porque generan dólares genuinos y destacó que el Gobierno haya permitido su desarrollo. Sin embargo, consideró que esos ingresos no necesariamente se traducen en una recuperación generalizada.

“No tenemos que confundir evitar una crisis financiera con rehabilitar la Argentina. El Premio consuelo es evitar una crisis. La parte magra es una economía gris, mediocre, porque el 20% ganador emplea 300.000 tipos y el 50 perdedor emplea 8 millones”, explicó.

Según Melconian, esa diferencia entre sectores ganadores y perdedores genera una economía con un crecimiento muy desigual. En su análisis, los dólares provenientes de actividades como Vaca Muerta pueden terminar fuera del circuito productivo si se destinan al ahorro, al consumo en el exterior o a distintas formas de cobertura.

El extitular del Banco Nación sostuvo que Vaca Muerta y la minería generan dólares genuinos, pero no alcanzan para reactivar toda la economía.

También cuestionó la comunicación oficial y consideró que existe una distancia entre el discurso económico del Gobierno y la realidad que perciben quienes integran los sectores más afectados.

Qué dijo sobre el Gobierno y las elecciones de 2027

Melconian sostuvo que la administración libertaria atraviesa un problema de management, liderazgo, programa y secuencialidad. Además, criticó el rol del ministro de Economía, Luis Caputo, al considerar que concentra sus esfuerzos en determinadas áreas mientras otras quedan relegadas.

“El ministro (por Luis Caputo) se dedica a evitar el tema cambiario y de deuda y está a la buena de Dios el nivel de actividad y la desinflación. Hay una sensación de estabilidad inadecuada, pero no hay una incubación de un problema galopante”, afirmó.

Para el economista, el escenario actual tampoco puede compararse con períodos en los que Argentina logró combinar altas tasas de crecimiento con baja inflación. A su entender, la situación podría generar un desgaste social si una parte importante de la población no percibe una mejora concreta.

“Cuando vos estás en una economía entre gris y gris oscuro donde 20% se la llevan con pala, 50% mira y el presidente putea, carajea y se pelea con Lula, un día la gente se hincha las pelotas”, sostuvo.

Finalmente, Melconian pidió al Gobierno mirar hacia los sectores que respaldaron a Milei pero que no se identifican con los extremos políticos. “El 40% que te dio apoyo en la segunda vuelta, que no quiere un extremo ni el otro, el que perdió la esperanza, ¿adónde va?”, planteó.

Consultado por el periodista Francisco Jueguen sobre una eventual candidatura presidencial, el economista respondió entre risas: “ponele”.