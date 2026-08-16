La historia del millonario que se negó a pagar el rescate de su nieto secuestrado: quién fue J. Paul Getty

Este magnate petrolero llegó a ser el hombre más rico del mundo, pero las decisiones que tomó envolvieron su fortuna en una historia brutal.

J. Paul Getty construyó una de las mayores fortunas del siglo XX por su trabajo en el petróleo y llegó a ser considerado el hombre más rico de Estados Unidos . Su habilidad para detectar oportunidades empresariales lo convirtió en un jugador importante dentro del rubro de los negocios, aunque su obsesión por cuidar cada dólar también alimentó historias insólitas.

La más conocida ocurrió en 1973, cuando su nieto de 16 años fue secuestrado en Italia . Los captores le exigieron inicialmente una recompensa de u$s17 millones para liberarlo, pero Getty rechazó el pedido pese a contar con recursos de sobra para poder afrontar la cifra.

Jean Paul Getty nació en 1892 dentro de una familia que ya tenía relación con el negocio petrolero. Su padre, George Getty, había acumulado una gran riqueza durante el auge del crudo en Oklahoma y permitió que su hijo creciera en esa industria. Getty consiguió su primer millón de dólares cuando tenía poco más de veinte años y a partir de ahí empezó a comprar compañías petroleras, concesiones, refinerías y otros activos del negocio.

Su operación más importante llegó en 1949, cuando obtuvo una concesión por 60 años para explorar la parte saudí de la Zona Neutral ubicada entre Arabia Saudita y Kuwait. Pagó u$s9,5 millones por adelantado y más tarde tuvo que gastar millones adicionales en exploración. Durante cuatro años no obtuvo los resultados esperados y, finalmente, en 1953 se encontraron enormes reservas de petróleo y la producción empezó a generar millones de barriles .

La inversión hizo crecer su riqueza a tal punto que en 1957 la revista Fortune lo identificó como el hombre más rico de Estados Unidos y posteriormente llegó a ser considerado el ciudadano privado con mayor fortuna del mundo . Cuando murió en 1976, Getty tenía, al menos, u$s2.000 millones, equivalentes a unos u$s12.000 millones actuales .

Su avaricia sorprendió a toda su familia. Wikimedia

El secuestro de John Paul Getty III y el millonario pedido de rescate

En la madrugada del 10 de julio de 1973, John Paul Getty III fue secuestrado mientras estaba en Roma. Los responsables lo llevaron hacia un escondite del sur de Italia y exigieron u$s17 millones para devolverlo a su familia. Al principio se dudó sobre la veracidad del episodio, ya que el joven fue muy rebelde de adolescente, e incluso había jugado con la posibilidad de simular un secuestro para conseguir el dinero de su abuelo.

Su madre, Gail Harris, insistió en que la situación era real y le pidió ayuda a su familia. Sin embargo, J. Paul Getty se negó a entregar el dinero. Su argumento era que tenía otros 14 nietos y que aceptar el primer pedido podía convertirlos en futuros objetivos de grupos criminales. Su nieto siguió capturado por más de cuatro meses, mientras los secuestradores reducían progresivamente la cifra, pero las negociaciones seguían estancadas.

En noviembre decidieron demostrar que la amenaza era real y le enviaron a un diario italiano un paquete que tenía pelo del adolescente y una de sus orejas amputadas, junto con una advertencia dirigida a la familia. Para ese momento, la recompensa había bajado hasta u$s3,2 millones.

Su prioridad era su fortuna. Magnific

Un préstamo con intereses para su propio hijo: qué pasó con el rescate

Después de recibir la prueba enviada por los captores, Getty finalmente aceptó participar en el pago, pero no entregó toda la cantidad solicitada. El rescate terminó negociándose en u$s3 millones, de los que el magnate financió u$s2,2 millones, cifra que sus asesores consideraban el máximo que podía dar bajo condiciones fiscales favorables.

Los u$s800.000 restantes fueron prestados a su propio hijo, John Paul Getty Jr, con la condición de que los devolviera con un interés anual del 4%. El dinero finalmente llegó a los secuestradores y John Paul Getty III recuperó la libertad el 15 de diciembre de 1973, después de cinco meses de cautiverio, justo en el cumpleaños número 81 de su abuelo.

Las autoridades italianas detuvieron posteriormente a nueve personas relacionadas con el caso, algunas relacionadas con la organización criminal 'Ndrangheta, pero solo dos fueron condenadas por su participación. Getty murió menos de tres años después, el 6 de junio de 1976 y su fortuna quedó distribuida entre fideicomisos familiares y distintas instituciones, pero una parte considerable terminó destinada al J. Paul Getty Trust, organismo que administra el museo que lleva su nombre.