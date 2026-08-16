Cómo funcionarán los trenes Mitre, Roca y San Martín durante el fin de semana largo + Agregar ámbito en









Los trabajos previstos en distintos sectores obligarán a modificar recorridos y horarios entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto.

Fin de semana largo con cambios en los trenes Mitre, Roca y San Martín. Mariano Fuchila

Los trenes de las líneas Mitre, Roca y San Martín tendrán recorridos limitados y modificaciones en sus servicios durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, debido a distintos trabajos de infraestructura y mantenimiento. El cambio más importante será en el ramal Tigre del Mitre, que permanecerá sin servicio durante los tres días.

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En el caso de la línea Mitre, las obras incluirán tareas en puentes y alcantarillas de Vicente López, el reemplazo del tercer riel entre las estaciones Dorrego y Lisandro de la Torre y el cambio de un aparato de vía en las cercanías de San Fernando.

Desde Trenes Argentinos explicaron que las obras en el ramal Tigre son necesarias por el estado de las vías. “La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, señalaron.

Trenes Mitre, Roca y San Martín tendrán cambios en sus recorridos durante el fin de semana largo. Imagen: Noticias Argentinas. Los cambios en los recorridos de los trenes Mitre, Roca y San Martín por obras Durante el sábado, domingo y lunes, los servicios hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre tampoco llegarán hasta Retiro. Ambos circularán únicamente entre sus respectivas terminales y Belgrano R.

En la línea San Martín, las modificaciones estarán vigentes el domingo y el lunes. Entre las 7.30 y las 16, los trenes circularán de manera limitada entre Villa del Parque y Pilar o Dr. Cabred. Las restricciones se deben a trabajos de renovación de vías y señales en Palermo, Villa Crespo y La Paternal, destinados a mejorar la seguridad de las operaciones.

Por su parte, el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn de la línea Roca tendrá un recorrido reducido el domingo. Este día, los trenes circularán solamente entre Constitución y Temperley debido a tareas sobre el sistema de catenarias. “La intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante los periodos en los que duran los trabajos”, explicaron desde Trenes Argentinos. La empresa también advirtió que las modificaciones previstas para la línea San Martín y el ramal Constitución-Alejandro Korn podrían quedar sin efecto si las condiciones meteorológicas no permiten realizar las obras con normalidad.