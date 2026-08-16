China cambia el mapa del comercio mundial: un buque viaja a Europa por el Ártico y evita el mar Rojo

El portacontenedores Dubai Tower inició un recorrido por el norte de Rusia que evita el mar Rojo y reduce significativamente los tiempos de navegación.

La Ruta Marítima del Norte permite conectar China y Europa atravesando las aguas del Ártico y la costa norte de Rusia.

El portacontenedores chino Dubai Tower partió rumbo a Europa a través del Ártico , en el marco de un nuevo servicio semanal que utiliza la Ruta Marítima del Norte (RMN). El recorrido busca reducir a la mitad el tiempo de navegación y evitar el paso por zonas afectadas por los conflictos en Medio Oriente.

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El buque salió durante la noche del sábado desde el puerto de Ningbo, China , con rumbo norte. Su itinerario contempla atravesar el estrecho de Bering y luego continuar hacia el oeste por las aguas de la costa norte de Rusia, una región cubierta por hielo durante buena parte del año.

Según el calendario difundido por Sea Legend , empresa propietaria del navío, el Dubai Tower tiene previsto arribar el 7 de septiembre a Felixstowe, Reino Unido . Después continuará con escalas en Hamburgo, Alemania, y Gdynia, Polonia.

La Ruta Marítima del Norte conecta Asia y Europa a través del Ártico y ofrece un trayecto considerablemente más corto que el tradicional paso por el Canal de Suez. Además, permite evitar el mar Rojo, donde los buques comerciales enfrentaron ataques de los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen.

El contexto internacional favoreció el interés por esta alternativa. La navegación global se vio afectada por la guerra en Medio Oriente , desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

La ruta ártica permite evitar el Canal de Suez y el mar Rojo, donde hubo ataques contra buques comerciales.

Sin embargo, el recorrido por el Ártico tiene una limitación fundamental: solo puede utilizarse durante la época del año en la que el hielo se reduce lo suficiente para permitir la navegación sin necesidad de recurrir a rompehielos.

La utilización comercial de esta vía no es completamente nueva. Otras compañías navieras ya realizaron recorridos por la zona y la danesa Maersk fue la primera en hacerlo en 2018.

El impacto ambiental genera preocupación

El crecimiento de esta alternativa comercial también despertó advertencias entre organizaciones ambientalistas, que cuestionan el posible impacto de un aumento del tránsito marítimo sobre un ecosistema especialmente vulnerable al calentamiento global.

Los grupos ecologistas sostienen que una mayor cantidad de embarcaciones utilizando la Ruta Marítima del Norte podría acelerar la pérdida del hielo del Ártico, una región que ya experimenta los efectos del cambio climático.

El debate también alcanza a las principales compañías del transporte marítimo internacional. Empresas como la francesa CMA CGM, la suiza MSC y la alemana Hapag-Lloyd asumieron compromisos para evitar las rutas de tránsito marítimo por el Ártico.

China mira al Ártico como una alternativa comercial

A pesar de las restricciones ambientales y estacionales, distintos analistas consideran que el Ártico podría convertirse en una ruta comercial relevante en el futuro, especialmente para China.

El país asiático ya presentó planes destinados a aumentar el uso de esa región para el transporte marítimo. La nueva frecuencia semanal impulsada por Sea Legend representa, en ese sentido, otro paso en el desarrollo de una vía que busca ofrecer una alternativa más rápida entre China y Europa.

El recorrido del Dubai Tower combina así una ventaja logística con una fuerte controversia ambiental: mientras las empresas buscan reducir tiempos y evitar zonas de riesgo, el aumento del tráfico marítimo sobre una región afectada por el calentamiento global genera preocupación entre los ambientalistas.