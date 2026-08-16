Postal insólita en Junín: fueron a caballo al McDonald's, pasaron por el AutoMac y se volvieron virales

La inauguración del primer local de la cadena en Junín dejó una insólita escena cuando varios vecinos llegaron a caballo para hacer su pedido por el AutoMac.

La llegada de la cadena de comida rápida a Junín generó una particular escena en el AutoMac.

La inauguración del primer local de McDonald's en Junín dejó una insólita postal que rápidamente se volvió viral . Varios jóvenes y niños llegaron a caballo hasta el carril de AutoMac para realizar sus pedidos, en una escena que combinó una tradición típica del interior bonaerense con uno de los formatos más conocidos de la comida rápida.

El curioso episodio ocurrió poco después de la apertura del establecimiento, ubicado en la zona de la nueva Terminal de Ómnibus de Junín . Los jinetes se acercaron al carril destinado habitualmente a los automóviles y realizaron allí sus pedidos como cualquier otro cliente.

La particular imagen no tardó en circular por redes sociales y fue bautizada por los usuarios con nombres como “McCaballo” y “McGaucho” . En plataformas como X e Instagram, la escena generó una gran cantidad de publicaciones y rápidamente se convirtió en una de las postales más comentadas de la inauguración.

El contraste entre los caballos, los jinetes y el funcionamiento del AutoMac fue el principal atractivo de la situación. Usuarios de TikTok e Instagram celebraron la combinación entre las costumbres del interior bonaerense y el nuevo local de comida rápida .

La fotografía también dio lugar a una ola de memes y comentarios humorísticos. La creatividad de los vecinos para utilizar el nuevo servicio llamó la atención de usuarios de distintas partes del país, que compartieron la escena y destacaron su carácter particular.

La llegada de la cadena a Junín

Más allá de la repercusión en redes, la apertura del establecimiento representó un nuevo movimiento comercial para la ciudad del noroeste bonaerense. El local funciona dentro del predio de la renovada Terminal de Ómnibus, una ubicación estratégica por el movimiento de personas que concentra la zona.

La inauguración también tuvo impacto en materia laboral. La nueva sucursal es la número 234 de la franquicia en Argentina y permitió generar cerca de 80 puestos de trabajo directos para jóvenes de Junín.

El desembarco de la cadena se produjo así en medio de una escena inesperada que rápidamente trascendió el ámbito local. Lo que comenzó como un grupo de vecinos que decidió acercarse a caballo para probar el AutoMac terminó convertido en una postal reconocible de la llegada del nuevo comercio.

La particularidad del episodio estuvo justamente en esa combinación: mientras la inauguración marcaba la expansión de una reconocida cadena de comida rápida hacia Junín, los vecinos incorporaron una costumbre propia de la identidad del interior bonaerense y la trasladaron a un espacio pensado originalmente para los automóviles.

La escena de los jinetes haciendo fila junto a los vehículos terminó por darle un toque inesperado a la apertura y convirtió a Junín en protagonista de una de las imágenes virales del fin de semana.