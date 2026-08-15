Los nuevos créditos en dólares y la amenaza del descalce de monedas

Flexibilizar el crédito en divisas para sectores con ingresos en pesos revive vulnerabilidades sistémicas. Los resguardos regulatorios enfrentan la prueba del tipo de cambio apreciado.

. Flexibilizar los límites prudenciales para financiar en moneda extranjera actividades de rentabilidad no transable durante episodios de tipo de cambio apreciado puede reactivar estadísticas a corto plazo, pero hipoteca estructuralmente la estabilidad de largo plazo.

La historia financiera argentina es, en gran medida, un catálogo de crisis originadas en la subestimación del riesgo cambiario . El recordatorio más severo de esta dinámica fue la salida de la convertibilidad en 2001-2002, cuando la masiva extensión de préstamos en dólares a familias y empresas no generadoras de divisas colapsó el sistema tras la ruptura del régimen de paridad. En aquel entonces, el descalce de deudas privadas evidenció de forma implacable que la estabilidad nominal sostenida por flujos de capital externo puede incubar una fragilidad sistémica estructural .

Hoy, este debate adquiere una urgencia crítica. El jueves pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una flexibilización de su marco prudencial que, modificando el artículo 23 del histórico Decreto 905/02 , permite a las entidades financieras prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a clientes que no cuentan con ingresos en moneda extranjera. Si bien la directiva del Gobierno busca profundizar la intermediación financiera en una declarada "economía bimonetaria" , la medida reintroduce en el radar un riesgo sistémico que permanecía mitigado: el descalce de monedas en las hojas de balance corporativas .

A diferencia de la ilusión que imperó bajo el "uno a uno" en los noventa, la actual autoridad monetaria reconoce el peligro de los descalces e impone un andamiaje de contención. Los nuevos créditos exigirán un requerimiento de capital del 125% respecto de financiaciones comparables , computarán por 1,25 veces en los límites de exposición crediticia y forzarán a los bancos a realizar rigurosas pruebas de estrés sobre la capacidad de repago ante escenarios de variación del tipo de cambio .

Estos resguardos prudenciales atacan una falla histórica de los marcos de Basilea, que tendían a descuidar el impacto del descalce del deudor final al calcular los requerimientos de capital. Sin embargo, en el diseño macroeconómico, acotar un riesgo no equivale a suprimirlo . Permitir que el 15% de una base de depósitos en dólares —que el mismo Gobierno busca activamente expandir vía remonetización— se destine a tomadores en pesos genera un volumen absoluto de crédito descalzado creciente .

Asimismo, la génesis institucional de la medida enciende alarmas: la instrucción provino del Poder Ejecutivo Nacional, forzando los márgenes del artículo 4 de la Carta Orgánica del BCRA. Como documenta Carlos Díaz-Alejandro en la literatura clásica sobre liberalización en mercados imperfectos, relajar normativas prudenciales bajo imperativos políticos inmediatos suele inaugurar una "pendiente resbaladiza" , en la cual los umbrales de seguridad se flexibilizan ante las presiones del lobby y del ciclo económico de corto plazo.

Efecto hoja de balance frente a la trampa de la apreciación

El factor determinante que transforma esta flexibilización arriesgada en una bomba de tiempo sistémica es el timing macroeconómico. Expandir el crédito dolarizado hacia sectores de mercado interno mientras el ciclo del peso exhibe una fuerte apreciación real es una apuesta extremadamente procíclica. Hoy, el dólar luce transitoriamente abaratado frente a los bienes y servicios domésticos.

Como ha modelado la literatura académica del "pecado original", las correcciones cambiarias en economías con descalce detonan un violento "efecto hoja de balance". Ante un shock negativo o la normalización hacia la flotación, la devaluación se vuelve más contractiva: el patrimonio neto de las empresas endeudadas en dólares colapsa asimétricamente frente a sus ingresos en pesos, desencadenando parálisis de pagos y recesión.

La acumulación de pasivos comerciales en divisas bajo un esquema de este tipo actúa como un ancla restrictiva sobre la política del BCRA, fomentando el "miedo a flotar". El regulador se volverá rehén de su propia flexibilización, evitando los sinceramientos cambiarios futuros ante el costo inasumible de desatar una insolvencia masiva en la cartera bancaria.

Riesgo moral y la socialización de pérdidas privadas

El diagnóstico que subestima esta dinámica argumentando que se trata de un mero "asunto entre privados" choca frontalmente con la historia económica nacional. Cuando un riesgo crediticio individual se multiplica a nivel sistémico producto de un incentivo regulatorio, el estrés cambiario rara vez permite un desenlace en el que las pérdidas sean puramente privadas.

El legado de la crisis de 2001 es categórico. El descalce originó el Decreto 214/2002 de "pesificación asimétrica", que consistió en una fuerte transferencia distributiva de riqueza. Mientras los ahorristas sufrieron la pesificación de sus depósitos a $1,40 (más ajuste CER), el Estado rescató a los tomadores de créditos licuando sus deudas a un tipo de cambio de $1 a $1. La pérdida la absorbieron el contribuyente, el Estado —a través de la emisión de bonos de compensación— y el sistema bancario en conjunto.

Incentivar hoy el endeudamiento de firmas de matriz doméstica —sin cobertura real por ingresos transables— ante el atractivo de una menor tasa nominal, mientras se obliga a liquidar esas divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para acumular reservas, configura un severo riesgo moral. Se captura el beneficio de la liquidez a corto plazo, pero se socializa y difiere el evento de cola para la próxima corrida, pavimentando un posible rescate socializado futuro.

Evitar el atajo: desarmar el "crowding-out" en pesos

El desafío actual de fondo es innegable: Argentina necesita oxigenar la inversión y el consumo privado, golpeados por la caída de los ingresos reales y las elevadas tasas en moneda local. Pero perseguir esta reactivación agujereando la arquitectura del Decreto 905/02 —la única política de Estado en la regulación financiera que contuvo las crisis durante más de dos décadas— es una solución subóptima.

La alternativa ortodoxa no reside en diseminar riesgo cambiario sistémico, sino en desarmar el agobiante encaje estructural que reprime el crédito comercial en moneda local. La normalización de las exigencias regulatorias —específicamente, desvincular la integración compulsiva de encajes con títulos de deuda pública del Tesoro— permitiría desarmar el "crowding-out" (desplazamiento) y proveer fondeo orgánico en pesos al sector productivo, sin la espada de Damocles atada a los desajustes del tipo de cambio.

Los datos duros y los antecedentes no mienten. Flexibilizar los límites prudenciales para financiar en moneda extranjera actividades de rentabilidad no transable durante episodios de tipo de cambio apreciado puede reactivar estadísticas a corto plazo, pero hipoteca estructuralmente la estabilidad de largo plazo. Si un regulador olvida que el descalce de monedas no se administra, sino que se previene, la próxima transferencia forzosa de riqueza será solo cuestión de tiempo.

Economista