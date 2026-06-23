Mundial 2026, juntadas e inflación: el asado aumentó 67.400% desde Sudáfrica 2010

Un informe privado rastreó la evolución de precios de los productos más consumidos por los hinchas argentinos en cada Copa del Mundo.

Cada Copa del Mundo en Argentina tiene su propia fotografía de la inflación , y el Mundial 2026 no es la excepción. Un informe relevó la evolución de precios de los productos más consumidos por los hinchas durante el torneo, como el asado, la picada y la yerba, a lo largo de las últimas cinco copas. Los números cuentan una historia de acumulación inflacionaria que no para de sorprender.

Los datos se desprenden del informe Mundialista de la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace , con el propósito de evaluar los desequilibrios macroeconómicos en los últimos 20 años. El estudio releva la variación de precios en bienes de interés en contexto del Mundial de Fútbol, desde la Copa Mundial de 2010 desarrollada en Sudáfrica, a la actual de 2026.

El informe detalla que los mundiales de fútbol han coincidido históricamente con elevados niveles de inflación en Argentina. En Sudáfrica 2010, la tasa anual rondaba el 10,5%, con subidas mensuales moderadas. En Brasil 2014 trepó al 28,3% anual. Rusia 2018 cerró con un 47,6% anual y picos mensuales superiores al 3%. Y en Qatar 2022, en plena crisis, la inflación superó el 94% anual, con meses por encima del 6 y el 7%.

Di Pace señala que la diferencia en esta ocasión radica en que "de cara al Mundial 2026, el panorama muestra un cambio estructural: la inflación interanual se ubica en torno al 32% (lejos de los tres dígitos de años previos), con una inflación mensual aún alta en 2% a 3% mensual pero en clara trayectoria descendente y con proyecciones anuales cercanas al 30% para el año”.

A los fines del estudio y de las comidas típicas de los hinchas argentinos en el mundial, la consultora relevó la evolución de precios de un asado para cuatro personas, considerando asado, pechito de cerdo, pollo y vacío, y excluyendo achuras, bebidas y ensaladas.

De esta manera, el precio del asado para cuatro personas registró subas sostenidas entre cada Mundial. De Sudáfrica 2010 a Brasil 2014 aumentó un 152%, pasando de $40 a $102. De Brasil 2014 a Rusia 2018 subió otro 154%, hasta los $258. Y el salto más pronunciado se dio entre Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando el precio trepó de $258 a $2.792, un incremento del 979%.

El salto de Qatar 2022 al Mundial 2026 fue del 881%: el asado pasó de $2.792 a $27.385. Tomando el período completo de los últimos cinco mundiales, entre 2010 y 2026, el precio del asado acumula un aumento del 67.402%.

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Un clásico: la picada

Otro clásico del Mundial es compartir una picada antes o después de los partidos. Para medirlo, Focus Market relevó la evolución del precio de una picada para que coman 3 y piquen 6.

El precio de la picada también mostró subas pronunciadas entre cada torneo. De Sudáfrica 2010 a Brasil 2014 aumentó un 227%, pasando de $147 a $480. De Brasil 2014 a Rusia 2018 el incremento fue más moderado, del 46%, llegando a $700. Y de Rusia 2018 a Qatar 2022 trepó un 470%, hasta los $3.990.

El tramo más pronunciado fue el último: de Qatar 2022 al Mundial 2026, la picada pasó de $3.990 a $49.000, un incremento del 1.128%. Considerando los cinco mundiales que van de 2010 a 2026, el aumento acumulado total alcanzó el 33.233%.

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Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, señaló que "los mundiales han impulsado históricamente el consumo hogareño en Argentina: los hinchas ven los partidos desde casa, generando fuertes alzas en asado, pizzas, picadas, snacks, empanadas, delivery y especialmente cerveza". Y agregó que "de cara al Mundial 2026, las perspectivas son positivas debido a que la combinación de los partidos en tarde y noche maximiza el impacto en supermercados, delivery, bares y bebidas, proyectando un consumo con buen nivel de encuentros sociales y familiares".

La evolución de los precios de la yerba

El precio de la yerba también refleja el impacto acumulado de la inflación. De Sudáfrica 2010 a Brasil 2014 subió un 415%, de $5 a $27. De Brasil 2014 a Rusia 2018 aumentó un 131%, llegando a $63. De Rusia 2018 a Qatar 2022 trepó un 499%, hasta los $378. Y de Qatar 2022 al Mundial 2026 acumuló una suba del 665%, alcanzando los $2.893.

En el período completo de los últimos cinco mundiales, entre 2010 y 2026, el precio de la yerba acumuló un aumento del 54.485%.