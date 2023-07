Dólar: Gobierno limita el acceso al MULC a las exportadoras

El Gobierno restringió en las últimas horas el acceso al mercado de cambios oficial a un grupo de empresas que no liquidan los dólares de sus exportaciones, en medio de la sangría de reservas que compromete las arcas del Banco Central (BCRA) y la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director de la Aduana , Guillermo Michel, confirmó que la medida se puso en marcha este miércoles: “Tenemos casos de exportadores que no liquidan los dólares de sus exportaciones y van al MULC (mercado único y libre de cambios) y le piden dólares al Banco Central a valor oficial para poder importar”.

“El que quiere dólares para importar, perfecto. Ahora bien, lo que es justo es que si tiene dólares pendientes de liquidar, que los traiga. Hasta tanto, regularice no va a tener la capacidad económica-financiera para poder acceder al mercado de cambios”, explicó el funcionario en declaraciones a radio El Destape.

Dólar-BCRA-Exportadores.jpg

La medida había sido anticipada el martes por la noche por el propio ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP): “Aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al mercado de cambios hasta que no estén al día con sus liquidaciones”.

El Gobierno lleva varias semanas intentando forzar la liquidación, con una serie de intimaciones enviadas a las empresas para que liquiden el saldo de sus ventas al exterior en un plazo de 10 días hábiles. Según información oficial, hasta la semana pasada 460 compañías que habían recibido intimaciones que garantizaron la liquidación de u$s118 millones.

En ese contexto, el Gobierno también puso el foco en las compras al exterior “truchas” que les “restan acceso a divisas a las pymes”.

“Había falsos importadores que traían mercadería al país que valía un dólar y la facturaban a dos dólares. El contrabando tradicional ha mutado a estas maniobras de sobrefacturación. Cuando hablamos de importaciones truchas, hablamos de falsos importadores que giraron 700 millones de dólares al exterior por mercadería que nunca trajeron al país”, explicó el funcionario.

Intercambio de información con EEUU

Además, Michel habló sobre la importancia de los acuerdos de intercambio de información. “Yo escuchaba a candidatos que cuestionaban el intercambio de información con EE.UU, todas estas maniobras, por lo general, pisan un banco norteamericano. Nosotros denunciamos una empresa minera que se dedicaba a proveer arena de fracking para Vaca Muerta, esta compañía había sobrefacturado sus importaciones en u$s100 millones. Nosotros no sólo logramos el intercambio de información con EE.UU. que nos dio la información de las cuentas de esas empresas que estaban en el Estado de la Florida, sino que también la justicia en lo penal económico procesó y embargó por $5.000 millones a los titulares de la empresa”.