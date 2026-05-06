Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 6 de mayo + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 3,4%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Anses confirmó el calendario completo de pagos de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó su calendario de pagos para mayo 2026. Este se verá interrumpido por el feriado del lunes 25, aunque retomará con normalidad a partir del día siguiente. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

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Además, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados.

Aumentos las prestaciones de ANSES en mayo Jubilación mínima: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ( $314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40 .

. La AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ( $113.050,11 ), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37. auh-infancias.jpg Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo Asignación por Maternidad Mes de abril Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo Mes de mayo Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Mes de abril Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo Mes de mayo Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes de abril Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo Mes de mayo Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo