Dólar: podrían extender los plazos del blanqueo y el Impuesto PAIS le da una mano a las reservas

El blanqueo de capitales que comenzó a finales de julio marcha lento. Problemas operativos, falta de información y cruces entre bancos y brokers. No descartan que se extienda el plazo de la primera etapa.

El escenario base del mercado es que Javier Milei buscará atravesar las elecciones legislativas con cepo y sin devaluación: ¿Podrá? Ese partido se juega en la cancha de los dólares. El blanqueo de capitales que comenzó a finales de julio marcha lento, por lo que en el Gobierno no descartan extender el plazo de la primera etapa. El Banco Central volvió a comprar reservas por la menor demanda del sector energético ¿Y por la ayuda del impuesto PAIS?

“La formalización del ingreso al blanqueo aún no está habilitada. Comenzará el 7 de octubre, lo único que hay como información concreta es el registro de la apertura de cuentas especiales para hacer los depósitos”, explicó a Ámbito Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores.

Según coinciden distintas fuentes del sector, viene muy lento. Se habla de problemas operativos. Limitaciones y trabas de los bancos, que por ejemplo no dejan depositar más de una vez a los clientes, o brindan información poco certera. Algunos incluso señalan cruces con los brokers por estos motivos.

La particularidad de este blanqueo es que el Congreso le dio la potestad al Ejecutivo de postergar los plazos, algo que en el Gobierno no descartan, teniendo en cuenta que los mayores beneficios se concentran en la primera etapa y el que no ingrese ahí, probablemente no lo haga después.

La apuesta es fuerte. Caputo resignó ingresos al reducir las alícuotas de Bienes Personales para hacer el régimen más atractivo y recuperarlos al engrosar la base. Además, espera que sirva para incrementar las reservas brutas, aunque el impacto sobre las netas, que continúan largamente en terreno negativo, sería muy acotado y vinculado exclusivamente a la recaudación.

Reservas del BCRA: una ayuda llamada Impuesto PAIS

Luego de un julio que arrojó un balance negativo, el Banco Central volvió a comprar dólares. Más allá de que lo hizo a un ritmo muy distinto al de principio de año, durante agosto lleva acumulados más de u$s500 millones en las sucesivas ruedas.

El último informe de Invertir en Bolsa (IEB) se pregunta a qué se debe este cambio de tendencia. Plantea que hubo una menor demanda del sector energético, cuyos pagos se ejecutan en el momento y explica que se observó una “mejora sustancial en las exportaciones”.

No obstante, IEB plantea una hipótesis adicional, que “la futura baja de alícuota del Impuesto PAIS, podría estar influyendo en este mayor ritmo de compras”. La cuenta es sencilla, el importador que pueda postergar su compra al exterior enfrentará una alícuota del 7,5% contra el 17,5% actual, lo que genera un incentivo a trasladar operaciones hacia septiembre.

Esto habría generado en las últimas semanas un alivio en las reservas del BCRA, el dato que todos miran para saber cuánto aguanta este esquema cambiario. Sobre todo porque, como dice el último informe de 1816 el Gobierno en modo Maquiavelo entró en su “el fin justifica los cepos”.