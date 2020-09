Cecilia Todesca, sobre el dólar: "No son soluciones de fondo, son decisiones para que la economía se recupere"

Al respecto agregó que se le pide a las empresas "que renegocien sus compromisos financieros tras un proceso de endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, de la Nación, las provincias y grandes empresas, que no es sostenible, no es pagable: la Argentina no puede generar los dólares en ese lapso de tiempo".

Cecilia Todesca recordó que al comienzo del Gobierno anterior la cotización del dólar oficial estaba a $9 y al llevarlo a $16 se dijo que no iba a haber un impacto en precios, pero la inflación llegó al 40% anual.

Al respecto aclaró que las importaciones de productos, máquinas e insumos se hacen a través del mercado tipo de cambio oficial, y admitió que "obviamente las brechas tienen un impacto en la economía, porque son precios que todos miramos", pero que "de ningún modo modifican las metas de inflación".

Puntualmente, explicó que "la depresión hizo bajar un poco la inflación” y que cuando empiece a notarse la reactivación ésta “se puede acelerar”. “Ahí se van a ver tensiones, no hay que negarlo. Pero hay que conversar con todos los sectores para analizar muy bien todos los precios de referencia de la economía y manejarlos cuidadosamente", indicó.

Por eso, destacó que la Nación negoció menos tasas y un período de gracia, las provincias van en el mismo sentido y "ahora se les pide a las grandes empresas que respeten esos mismos lineamientos, de manera de no ir contra la caja todos juntos y al mismo tiempo, para no generar una crisis cambiaria".

Cecilia Todesca planteó para 2021 "una economía recuperándose, creciendo al 5,5%, un nivel moderado, sobre todo si se tiene en cuenta que la contracción prevista para este año es de 12%".

El Presupuesto del año próximo, añadió, prevé una inflación en torno al 30% y una "recuperación del salario real, lo que explica el crecimiento del consumo privado", aunque aclaró que "no se ve un boom en el empleo".

También crecerá el consumo público, ya que "habrá un gran esfuerzo para que el déficit (fiscal) sea de 4,5%, pero con la mayor inversión pública".

Esa variable, recordó, cayó de 2,7% del producto interno bruto en 2015 a 1,1% en 2019, a consecuencia de que "el Estado se había retirado de la obra pública, la construcción de escuelas y caminos, por falta de recursos, y ahora se prevé una recuperación al pasar a 2,1% del PIB".

Si bien el consumo es el 70% del producto, continuó la vicejefa de Gabinete, también es necesario "exportar más para obtener los dólares genuinos", aunque el crecimiento en este aspecto "estará atado a lo que pase en el resto del mundo".

"Hay capacidad para exportar más en muchos sectores pequeños, pero eso no alcanza para mover la balanza", y en rubros relevantes, como la producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta "hay que ver el precio del crudo", advirtió.