Dólar: Gobierno refuerza estrategia y confía que subastas bajen el "liqui"

El diagnóstico oficial sobre la brecha cambiaria, en particular la del contado con liquidación, indicaba que quienes generaban ruido en la cotización eran varios de los fondos que habían apostado al carry trade durante el gobierno de Mauricio Macri y quedaron atrapados en el cepo. Eso motivó las trabas a las operatorias comunicadas en septiembre por el Banco Central, decisión que generó más intranquilidad e hizo mover la brecha desde la zona del 70% al 113%. En el contexto de las estrictas regulaciones en ese mercado, la única vía de salida permitida para esos inversores eran las subastas de u$s 1.500 millones anunciadas en junio por la Secretaría de Finanzas, que fueron diseñadas para permitir a los fondos extranjeros “pujar” para quedarse con bonos en dólares a cambio de títulos en pesos. El lunes, en medio de varias semanas de intranquilidad cambiaria, el Ministerio de Economía reconoció a través de un comunicado que las regulaciones estrictas no habían funcionado y que por eso se decidió dar marcha atrás y volver a permitir la operación a todos los inversores que habían sido bloqueados en el mercado de CCL.