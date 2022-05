Para ahorristas: ¿conviene seguir apostando a la inflación o es momento de dolarizar?

Sin embargo, la volatilidad de los financieros de las últimas semanas, hace resurgir el debate sobre si conviene seguir apostando a la inflación o si las cotizaciones de los dólares paralelos indican que es momento de pensar en dolarizarse.

Desde Grupo Bull Market consideraron que “los activos que ajustan por CER siguen siendo rentables porque la inflación sigue alta y el CER opera con rezago, con lo cual, no solo se puede capturar la inflación presente y futura, sino también la del pasado reciente, que dado los altísimos niveles de los que venimos, no es una cuestión menor. En los últimos 15 días la inflación acumulada posiblemente haya rondado un 3%, poco menos de lo que paga un plazo fijo tradicional en un mes”.

Por su parte, Fernando Baer, economista en Quantum Finanzas, diferencia entre tipos de inversores: “aquellos que por regulación o por necesidad de acceder al MULC, no pueden ir hacia el CCL, no tienen mucha alternativa, ya que hoy por hoy, dada la política monetaria y cómo está evolucionando la inflación, los instrumentos indexados por CER son la mejor opción. Si uno evalúa los rendimientos para los CER menores de un año, son negativos. Pero, más a mediano plazo, luego del 24 en adelante son positivos, entonces se vuelve una alternativa válida para inversores que no pueden acceder al CCL. Principalmente, teniendo en cuenta los riesgos que puede enfrentar la economía hoy con la aceleración inflacionaria y un tipo de cambio oficial que ajusta a un ritmo más lento que la inflación, además de una tasa de interés que es negativa”.

Existe consenso entre analistas acerca de que los instrumentos indexados a la inflación continúan presentado buenos rendimiento. Sin embargo, a pesar de los últimos retrocesos de los dólares financieros, vale recordar que en la última semana de abril recuperaron $25 de los $44 que perdieron a fines de enero. Algunos analistas señalan que dichas cotizaciones parecen haber tocado un piso y los valores actuales son “baratos” en términos nominales. En este contexto, resurge la posibilidad de pensar en dolarizar, aunque sea una parte del portafolio.

Baer señaló que “para los inversores que tienen posibilidad de ir al dólar libre, sin necesidad de ir al MULC, es una opción que hay que empezar a considerar. La corrección que tuvo el CCL en el último mes, avanzó sobre una parte fenomenal de lo que se devengó de tasa en peso ajustable por CER, que fue aproximadamente del 7%, si se lo mide en dólar libre”.

Asimismo, agregó “en octubre del 2020, el valor crisis de los dólares financieros había sido de $190. Hoy, un año y medio después, el tipo de cambio está apenas más arriba, con una inflación acumulada que supera el 75% en todo el período. Por lo que, dado el movimiento que hubo al principio de año y el salto que pegó a fines de abril, no descartaría que sea una variable a incorporar en el portafolio porque la tendencia es que suba, no que siga bajando”.

Coinciden en el análisis desde Grupo Bull Market, y asimismo advierten que estas cotizaciones no significan estabilidad sino una pausa técnica. “Hay fundamentos para empezar a dolarizar carteras. El precio del dólar ha estado estable por casi cuatro meses, y desde el pico de octubre 2020 apenas un 15-20% arriba. Esto no es estabilidad, sino una pausa técnica en una suba que fue sin escalas desde $20 en 2018 a $180-190 en 2020. Es una suba intensa y agotadora para cualquier activo. Lejos de relajarse, el dólar en estos valores presenta una oportunidad de cobertura interesante. Es relevante prestarle atención al CCL en relación, no solo a la base monetaria, sino a los agregados más amplios. El principal problema del gobierno hoy son las Leliq, que no forman parte de la base”.