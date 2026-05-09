Deudas de millones: el triste adiós de una cadena de supermercados tras 60 años de historia

Con deudas casi imposibles de pagar, este icono de la venta minorista del país tuvo que tomar la decisión de cerrar sus puertas para siempre.

El panorama comercial en Colombia se ha visto sacudido por la confirmación definitiva del cese de operaciones de una de sus insignias más queridas. Lo que comenzó como un rumor persistente terminó en un proceso de liquidación judicial irreversible, dejando tras de sí deudas que ascienden a varios millones de pesos, comprometiendo no solo el capital de sus inversionistas sino también el sustento de miles de familias.

El impacto económico es profundo, marcando el fin de una era para el consumo masivo regional. La situación financiera se volvió insostenible tras una serie de crisis acumuladas que obligaron a la administración a declarar formalmente la quiebra ante las autoridades competentes.

A pesar de los múltiples intentos por rescatar la operación y las negociaciones con acreedores, el peso de los pasivos y la imposibilidad de generar flujo de caja suficiente sellaron el destino de la compañía. Hoy, las persianas bajas y los estantes vacíos son el testimonio mudo de un gigante que no pudo adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Una de las cadenas que supo ser de las más grandes de Colombia.

Almacenes La 14 nació en Cali hace más de seis décadas, fundada por la visión del empresario Abel Cardona Franco. Sus comienzos fueron humildes, centrados en el centro de la ciudad, pero rápidamente se distinguieron por un modelo de negocio que combinaba variedad, calidad y un sentido de pertenencia regional único.

Durante su auge, La 14 no era solo un supermercado, era un punto de encuentro para las familias vallunas y un símbolo del poderío empresarial del suroccidente colombiano. Con el paso de los años, la cadena inició una ambiciosa expansión nacional, llegando a Bogotá y otras ciudades principales con locales de gran formato que incluían desde alimentos hasta electrodomésticos y ropa.

Sin embargo, este crecimiento acelerado empezó a mostrar fisuras cuando la competencia de las tiendas de "descuento duro" (hard discount) y la entrada de grandes multinacionales comenzaron a erosionar su cuota de mercado. La estructura de costos de sus megatiendas se volvió difícil de mantener frente a modelos más ágiles.

Supermercado En su momento de auge, tuvo una rápida y extensa expansión por el país. Imagen: magnific

La muerte de su fundador y líder carismático, Abel Cardona, dejó un vacío en la dirección que coincidió con un entorno macroeconómico hostil. Problemas logísticos, una deuda creciente con proveedores y la falta de una estrategia digital agresiva profundizaron la caída.

Aunque se intentaron planes de salvamento y se buscó el apoyo del Gobierno Nacional, la liquidez se agotó por completo, llevando a la Superintendencia de Sociedades a decretar la liquidación judicial obligatoria. El cierre definitivo ha sido un proceso doloroso, implicando el despido masivo de empleados, muchos de los cuales habían dedicado toda su vida laboral a la empresa.

La 14 pasó de ser el "orgullo de la región" a un caso de estudio sobre los riesgos de la sobreexpansión y la falta de relevo generacional en las estructuras de mando. Su desaparición deja un hueco emocional difícil de llenar para los caleños que crecieron recorriendo sus pasillos.

Supermercado Después de décadas, dejó de ser la cadena elegida por millones y tendrá que cerrar. Imagen: magnific

El futuro de los locales cerrados

Tras el cese de actividades, la gran incógnita gira en torno a los enormes espacios físicos que ocupaba la cadena en puntos estratégicos del país. En el marco del proceso de liquidación, estos inmuebles están siendo objeto de subastas y negociaciones para cubrir parte de las obligaciones pendientes con trabajadores y proveedores.

Se espera que algunos de los locales más emblemáticos sean adquiridos por competidores del sector retail, quienes buscan expandir su presencia sin pasar por el proceso de construcción desde cero. Otras sedes podrían ser transformadas en complejos de uso mixto o centros de servicios logísticos, dada su ubicación privilegiada.

Mientras tanto, el proceso legal continúa avanzando para asegurar que la liquidación se realice de manera transparente. El fin de La 14 marca un punto de inflexión en el comercio colombiano, recordando que incluso los imperios más consolidados pueden desmoronarse si no logran navegar las turbulentas aguas de la modernización económica.