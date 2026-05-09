Boca y Huracán igualan en La Bombonera y definen el pase a cuartos en tiempo suplementario + Seguir en









El Globo ganaba por el gol de Leonardo Gil, pero Milton Giménez lo empató de cabeza sobre el cierre. El ganador enfrentará a Argentinos Juniors o Lanús.

Huracán golpeó primero y Boca lo empató sobre el final.

Boca y Huracán igualan 1-1 en La Bombonera y definen en tiempo suplementario el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Diego Martínez comenzó arriba en el marcador, pero el Xeneize reaccionó en el segundo tiempo y logró estirar la serie.

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El Globo se había puesto en ventaja a los 4 minutos del primer tiempo, luego de una mala salida desde el fondo de Boca que terminó en el gol de Leonardo Gil. Desde entonces, el conjunto local tomó la iniciativa y acumuló llegadas, aunque durante gran parte del partido se encontró con las respuestas de Hernán Galíndez, una de las figuras de Huracán.

Boca sufrió además la lesión de Adam Bareiro, quien debió ser reemplazado por Milton Giménez a los 23 minutos de la primera etapa. Justamente el delantero que ingresó desde el banco fue el encargado de marcar el empate a los 41 minutos del complemento, con un cabezazo que fue revisado por el VAR y luego convalidado por el árbitro Pablo Echavarría.

Con el 1-1 al término de los 90 minutos, la clasificación se resolverá en el alargue. El ganador de la llave avanzará a cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús.

Las formaciones Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.