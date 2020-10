Dal Poggeto: "Es algo en dirección correcta; no está claro si alcanza"

A continuación, la entrevista que mantuvo con Ámbito Financiero:

Periodista: ¿Cuál es su opinión sobre las medidas para incrementar la oferta de dólares de los exportadores?

Marina Dal Poggetto: Las medidas aisladas no alcanzan. Hay que ver qué se hace desde el lado de las tasas. Me parece que no alcanza para revertir el mal humor que se generó sobre Argentina desde las últimas medidas cambiarias anunciadas hace dos semanas.

P.: ¿Es factible que la aparición de dólares pueda revertir la percepción de los operadores?

M.D.P.: Yo era de las que pensaba que teníamos un margen después del arreglo de la deuda, consiguiendo algún acuerdo con el FMI. De hecho, le mandamos una carta al Fondo, fundamentalmente con una señal fiscal, para descomprimir la brecha partiendo de un tipo de cambio oficial alto. Pero la señal fiscal la arruinamos.

P.: ¿Qué debería haber hecho el Gobierno?

M.D.P.: Vos necesitas comprimir las tasas de dólares para poder intervenir en la brecha y entrar en un círculo virtuoso. Entraste en una dinámica muy compleja después de los controles. Se hicieron dos cosas que nunca antes se habían hecho. Una fue tocar la deuda corporativa y la otra cortar el Contado con Liquidación para los no residentes.

P.: El Gobierno quiere evitar una devaluación. ¿Es posible?

M.D.P.: La lectura era que las medidas se tomaron para ganar tiempo y lo que se consiguió fue disparar la brecha y desplomar el precio de los bonos soberanos y corporativos con lo cual se incrementó el riesgo-país.

P.: ¿Podrá dejar de perder reservas el BCRA?

M.D.P.: Esto lo que intenta es conseguir dólares para que el BCRA pueda empezar a salir del escenario de venta de reservas y eventualmente comprar algo. Y subir la tasa de interés para generar un esquema de carry trade para descomprimir la brecha cambiaria. La baja de retenciones es como una mejora del tipo de cambio real para los exportadores. Pero hay que ver dónde acomoda la tasas el BCRA.

P.: ¿Cree que este cuadro podría cambiar para abril o mayo del año que viene?

M.D.P.: Mi sensación es que la dinámica está yendo muy rápido. Lo que hay que determinar es cuál es la tasa de interés que te hace quedar en pesos, dependiendo del excedente de pesos. El Gobierno recibió de Macri una pileta vacía como contracara del programa monetario de financiación de salida de capitales. La empezó a llenar, la pandemia exacerbó el déficit fiscal. Pasamos de pasivos remunerados por base monetaria que era 10 puntos del PBI el año pasado a 19 puntos del PBI. Estamos en niveles casi récord. La pregunta es cuál es la tasa de interés que te hace quedar en pesos. Mi sensación es que están haciendo algo en la dirección correcta, pero no está claro si alcanza.