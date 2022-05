El mercado está en manos de la "curva de pesos"

Por lo pronto, la mira está puesta también en las reservas (dólares) del BCRA, quien pese al boom de los commodities no logra acumular divisas al ritmo esperable del programa del Fondo. De aquí a junio el BCRA debería sumar no menos de u$s2.000 millones, lo que hoy no luce tan sencillo. Pero, como explican los analistas, no es culpa de los agroexportadores que están liquidando a troche y moche. Sino de las compras anticipadas de buques de gas y de los crecientes escurrimientos de divisas a través de las grietas del cepo, fundamentalmente, del canal servicios.