La trampa de la nominalidad: por qué la tasa de los créditos actual es el mayor obstáculo para el rebote de la economía real

El mercado financiero argentino asiste hoy a una disociación profunda entre la estabilización macroeconómica y la realidad microeconómica del acceso al financiamiento. Las cifras oficiales más recientes exponen una barrera infranqueable para la reactivación del sector privado: el costo del dinero. Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 7 de mayo de este año, la tasa bancaria promedio para los créditos personales se ubica en 67,86% de Tasa Nominal Anual (TNA). Sin embargo, este indicador base es apenas la fachada de una estructura de costos mucho más gravosa. Al incorporar el impacto del Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) —que incluye gastos de otorgamiento, seguros de vida, IVA y percepciones provinciales de Ingresos Brutos— el consumidor final enfrenta un costo real que oscila entre el 130% y el 150%.

Es imperativo analizar esta dinámica hoy porque este spread exorbitante ha dejado de ser un simple problema de fricción bancaria para convertirse en un umbral de estrés sistémico. El mantenimiento de tasas activas fuertemente positivas en términos reales, en un contexto de caída del ingreso disponible, configura una dinámica distributiva regresiva. Lejos de actuar como un amortiguador o un canal de transmisión para apalancar el rebote de la actividad, el ecosistema crediticio actual asfixia financieramente a las familias, empujándolas a un ciclo de insolvencia y limitando severamente cualquier perspectiva de recuperación impulsada por el consumo.

Para comprender la magnitud de lo onerosa que resulta la tasa actual, es necesario aislar el componente nominal y observar el rendimiento real, estableciendo una base homogénea de comparación temporal. En mayo de 2024, la economía navegaba un régimen de altísima nominalidad: la inflación mensual promediaba el 4,2%, la medición interanual alcanzaba el 276,4%, y la expectativa inflacionaria para los siguientes doce meses —el indicador verdaderamente relevante para la fijación de tasas— se ubicaba en el 88%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de aquel momento. Frente a ese panorama, una TNA del 70% para créditos personales implicaba una tasa real negativa a priori que posteriormente se convertiría en positiva porque la desaceleración inflacionaria fue mayor a la estimada.

El escenario actual es diametralmente opuesto. Hoy, la inflación mensual se ha consolidado en el rango del 2% al 3%, la interanual ronda el 31%, y las expectativas del REM publicadas esta misma semana proyectan una inflación del 24,2% para los próximos doce meses. Sin embargo, la TNA se mantiene en un rígido 67,86%, menos de tres puntos porcentuales por debajo de los niveles de hace dos años. El resultado es una tasa activa real que triplica e incluso cuadriplica las expectativas de inflación. Esta transición brusca de un régimen de tasas reales en línea a lo esperado a uno de castigo financiero extremo impide a los deudores refinanciar pasivos contraídos bajo otras condiciones macroeconómicas, consolidándose como la principal causa del aumento de la morosidad junto a la caída de ingreso disponible.

La aritmética básica frente al relato de la mora

Frente a la escalada en las ratios de irregularidad de las carteras de consumo, el Gobierno ha ensayado un argumento que desafía la lógica matemática básica: sostienen que el incremento porcentual de la morosidad es un subproducto del crecimiento en el volumen total de créditos. Esta afirmación no resiste el más mínimo análisis cuantitativo.

Si definimos la tasa de morosidad mediante su estructura elemental:

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Es evidente que, al aumentar el denominador (la cartera total por el otorgamiento de nuevos créditos), la tasa debería descender de forma mecánica. Para que el cociente experimente un incremento sostenido mientras el denominador crece, el numerador (los impagos) debe estar acelerándose a un ritmo muy superior al de la originación de nuevos préstamos.

En consecuencia, el crecimiento de los impagos no responde a un crecimiento del mercado, sino a un deterioro agudo en la capacidad de pago, traccionado por la mencionada imposibilidad de refinanciación a tasas lógicas y la sostenida pérdida de ingresos reales de las familias. Reducir este fenómeno a la frase efectista de que "los bancos no saben dar créditos" —un argumento recurrente en foros y redes sociales— es una simplificación banal que ignora el verdadero problema sistémico. Además, si observamos el ecosistema financiero ampliado, el deterioro es aún más grave en las billeteras virtuales (fintech), donde la desregulación de tasas empuja los índices de mora a umbrales sensiblemente mayores.

La asimetría bancaria: Tasas pegajosas y el círculo vicioso del riesgo

El sostenimiento de estas tasas responde a una dinámica de incentivos y asimetrías en la estructura del balance bancario. Hace un año, frente a la inestabilidad del desarme del esquema de pasivos remunerados del BCRA (las antiguas Lefi) y las presiones cambiarias preelectorales, la autoridad monetaria ejecutó un severo apretón monetario. Ese torniquete de liquidez impactó tanto en las tasas pasivas (costo de fondeo) como en las activas.

Posteriormente, con la consolidación del nuevo ciclo político y la mejora cambiaria, el BCRA comenzó a relajar dichas condiciones, reduciendo la tasa de política monetaria y los encajes. Sin embargo, el mercado exhibió una elasticidad asimétrica clásica: mientras las tasas pasivas (lo que el banco remunera por un plazo fijo) cayeron de forma inmediata, las tasas activas demostraron ser "pegajosas" a la baja.

Esta rigidez tiene dos explicaciones técnicas. Primero, tras el estrechamiento de los márgenes de intermediación financiera provocado por el apretón previo, las entidades buscan recomponer rentabilidad apalancándose en el crédito al consumo cautivo. Segundo, se ha configurado un peligroso círculo vicioso: el aumento de la mora exige a las instituciones financieras realizar mayores provisiones de capital, lo que incrementa el costo operativo por cada peso prestado. Así, la prima por riesgo de impago absorbe cualquier baja en el costo de fondeo, castigando a los buenos pagadores que terminan subsidiando, a través de tasas más altas, la insolvencia del resto de la cartera.

Un ecosistema ineficiente: El cuádruple bloqueo

La responsabilidad de este esquema punitivo no recae sobre el consumidor, ni puede solucionarse por arte de magia del mercado. El nivel de las tasas activas es el síntoma de un fracaso coordinado de cuatro actores clave:

El Banco Central: Cuya política de transmisión monetaria se encuentra obstruida, incapaz de lograr que las reducciones en la tasa de referencia permean a la economía real.

Cuya política de transmisión monetaria se encuentra obstruida, incapaz de lograr que las reducciones en la tasa de referencia permean a la economía real. El Estado Nacional: No solo por la pesada carga tributaria nacional que grava los intereses (IVA), sino por un "efecto crowding-out" (desplazamiento). Al sobre-rolear deuda por encima de los vencimientos para absorber liquidez, el Tesoro captura pesos que de otro modo los bancos estarían obligados a colocar en el sector privado, lo que naturalmente deprimiría la tasa.

No solo por la pesada carga tributaria nacional que grava los intereses (IVA), sino por un "efecto crowding-out" (desplazamiento). Al sobre-rolear deuda por encima de los vencimientos para absorber liquidez, el Tesoro captura pesos que de otro modo los bancos estarían obligados a colocar en el sector privado, lo que naturalmente deprimiría la tasa. Las Provincias: Que operan como agentes de encarecimiento mediante la imposición de Ingresos Brutos y tasas distorsivas sobre cada transacción financiera, inflando el CFTEA final.

Que operan como agentes de encarecimiento mediante la imposición de Ingresos Brutos y tasas distorsivas sobre cada transacción financiera, inflando el CFTEA final. Las Entidades Financieras: Que, priorizando el resguardo de corto plazo, se resisten a trasladar de manera agresiva la baja del costo de captación hacia sus líneas de préstamos y tarjetas de crédito.

Ningún manual de macroeconomía seria recomienda un retorno a las tasas reales fuertemente negativas que descapitalizaron el sistema en el pasado y alimentaron la fuga hacia el dólar. El crédito debe tener un costo real positivo para ser sostenible. Sin embargo, convalidar tasas reales que triplican la inflación esperada constituye un sinsentido macroeconómico que penaliza la producción y el consumo.

El dilema de política es inevitable: o el Estado, las provincias y el sistema bancario asumen el costo de depurar las ineficiencias fiscales y operativas que encarecen el precio del dinero, o el prometido rebote económico terminará estrangulado en los balances de familias financieramente insolventes.