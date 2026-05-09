Índice de Ciudades Argentinas: las mejores del ranking pertenecen a la zona central del país + Seguir en









Bahía Blanca lidera el estudio que tiene en cuenta indicadores securitarios, educativos, sanitarios y habitacionales.

Bahía Blanca encabezó el ranking por seguridad y accesibilidad económica.

Un nuevo estudio midió indicadores de desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano de todo el país. El primer Índice de Ciudades Argentinas reveló que las diez mejores ubicadas del ranking forman parte de la zona central del país, con Bahía Blanca como la primera de todas, mientras que la región patagónica lidera en bienestar y Salta se posiciona como la referencia en el norte.

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El informe remarca que las líderes en materia de seguridad son ciudades con menos de 340.000 habitantes: Bahía Blanca, Santa Rosa, Ushuaia y Goya. Asimismo, advirtió por la urgencia en ocho ciudades por la informalidad urbana: Corrientes, San Miguel de Tucumán, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate. En cuanto a la presencia de transportes, la ciudad de Buenos Aires fue la mejor punteada.

La medición llevada a cabo por la consultora Enclave se realiza en base a 17 indicadores, que incluyen la seguridad ciudadana, la oferta sanitaria, la accesibilidad educativa, la disponibilidad del espacio público, la conectividad de transporte, el acceso a la vivienda, la oferta de ocio y la empresarialidad, entre otros factores.

Ciudad de Córdoba - Municipalidad.jpg La ciudad de Córdoba quedó en la segunda colocación. Turismo Córdoba

Top 10 de ciudades argentinas Según el Índice de Ciudades Argentinas publicado en mayo de este año, las mejores rankeadas son: 1- Bahía Blanca: 68 puntos.

2- Córdoba: 66 puntos.

3- Mendoza: 65 puntos.

4- Río Cuarto: 64,5 puntos.

5- Ciudad de Buenos Aires: 63 puntos.

6- Santa Rosa: 62 puntos.

7-Rosario: 61 puntos.

8- Rafaela: 59,5.

9- Santa Fe: 59 puntos.

10- Godoy Cruz: 59 puntos. En las siguientes diez posiciones fueron seleccionadas Salta, Neuquén, Tandil, Mar del Plata, Villa María, Viedma, Trelew, San Luis, Comodoro Rivadavia y Santa Rafael. En este primer estudio, se tomaron 43 ciudades. Índice de Ciudades Argentinas Indice de Ciudades Argentinas