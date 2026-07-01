El agro liquidó u$s3.007 millones en junio, pero el ingreso de divisas sigue por debajo del año pasado + Agregar ámbito en









Las cerealeras y aceiteras incrementaron un 12% las liquidaciones respecto de mayo y acumularon más de u$s13.300 millones en el primer semestre.

Los dólares del agro volvieron a fortalecer las arcas del Central en junio.

Las empresas del complejo agroexportador liquidaron u$s3.007 millones durante junio, un monto que representó una mejora del 12% respecto de mayo, aunque todavía se ubicó 18% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025, según informaron este martes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

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Con este resultado, el sector acumuló u$s13.378 millones entre enero y junio, cifra que representa una caída del 13% frente al primer semestre del año pasado, pese al repunte observado durante el último mes.

El dato cobra especial relevancia para el mercado cambiario. Durante el primer semestre, el ingreso de dólares provenientes del complejo cerealero y oleaginoso fue uno de los principales factores que contribuyó a estabilizar el tipo de cambio oficial y permitió al Banco Central reforzar su posición en el mercado.

Con este resultado, el sector acumuló u$s13.378 millones entre enero y junio No obstante, se espera que el período de mayor liquidación de la cosecha gruesa comienza a quedar atrás. Esa menor oferta estacional de divisas es uno de los factores que explica el reciente movimiento alcista del dólar oficial y de los tipos de cambio financieros observado en las últimas semanas.

A esta altura del año, se estima que la campaña gruesa 2025/26 será mayor a la del año pasado, tanto en volumen como en valor. Considerando los tres principales cultivos de la fina y de la gruesa, trigo, maíz y soja, la producción ascendería a 149 millones de toneladas, contra 119 millones de la campaña anterior, con los mayores aumentos relativos en trigo y en maíz.

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