La liquidación de dólares del agro se aceleró en mayo y alcanzó los u$s2.677 millones

Si bien la cosecha avanza a buen ritmo, el complejo agro exportador lleva liquidado un 11% menos en comparación al mismo periodo del año pasado.

Las empresas del sector agroexportador liquidaron u$s2.677 millones durante mayo, un incremento de 7% respecto a abril, pero una caída de 12% respecto al mismo mes del año pasado. Vale aclarar que mayo suele ser el mes de mayor liquidación durante el periodo de cosecha gruesa .

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En lo que va del año, ya se liquidaron u$s10.343 millones , un retroceso de 11,6% contra el mismo periodo de 2025, según el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA ) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) .

Según datos del INDEC , el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y derivados— fue responsable del 38,9% del total de las exportaciones argentinas en 2025. Los principales productos exportados fueron la harina de soja, seguida por el aceite de soja y el maíz.

El agro se mantiene como el mayor complejo exportador de Argentina.

Desde CIARA y CEC suelen aclarar que la liquidación anticipada de divisas —que se realiza antes de concretarse la exportación efectiva— es una práctica habitual en el sector.

También suelen explicar que las comparaciones estadísticas deben tomarse con cautela, debido a la alta sensibilidad del ciclo comercial de granos a factores exógenos.

En este sentido, la disminución interanual en mayo probablemente se deba a que el año pasado aún regía la reducción de derechos de exportación, en el marco del Decreto 38/25 que impulsó el gobierno.

Mayo de este año también estuvo marcado por el paro de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).