Santiago Bausili admitió que la economía crece más lento de lo esperado y apuntó al "miedo" como freno

El titular del BCRA habló ante empresarios en Mendoza y explicó que las secuelas de crisis anteriores condicionan las decisiones de inversión y financiamiento. También anticipó cambios para ampliar el crédito.

Santiago Bausili expuso ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que la recuperación de la actividad económica avanza a un ritmo menor al esperado y señaló a las expectativas negativas y las experiencias de crisis anteriores como algunos de los principales obstáculos para una mayor reactivación.

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Durante un encuentro con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza, del que también participó el gobernador Alfredo Cornejo, el funcionario sostuvo que “la economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”.

Bausili explicó que, además de las variables económicas, existe un componente vinculado con el comportamiento de empresas y consumidores que condiciona las decisiones de inversión . En ese sentido, habló de un “miedo o estrés postraumático” generado por las sucesivas crisis que atravesó la Argentina.

Según el titular del BCRA, esa percepción lleva a empresas y otros agentes económicos a adoptar estrategias defensivas frente a eventuales cambios en el escenario. En lugar de destinar recursos a ampliar su producción, algunos actores prefieren asumir costos adicionales para protegerse ante una eventual nueva crisis.

Bausili también se refirió al funcionamiento del sistema financiero y a las dificultades para transformar el ahorro privado en financiamiento para la actividad productiva.

El funcionario señaló que el Gobierno busca impulsar el crédito a partir de un cambio en el comportamiento de los ahorristas, que comenzaron a trasladar parte de sus fondos desde los depósitos a plazo fijo en pesos hacia cuentas en dólares.

Sin embargo, reconoció que los bancos todavía no muestran una fuerte predisposición a prestar. “No están desesperadas por prestar”, afirmó al referirse a las entidades financieras, y consideró que la regulación vigente todavía presenta restricciones.

Tras el anuncio del equipo económico de este jueves, los bancos pueden destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al financiamiento y deben orientarlo a empresas con garantías vinculadas con la generación de divisas mediante exportaciones.

El objetivo oficial es que una mayor proporción del ahorro privado, que durante años permaneció fuera del sistema financiero o “bajo el colchón”, pueda canalizarse hacia proyectos productivos.

Entre los sectores que podrían beneficiarse de una mayor disponibilidad de crédito, Bausili mencionó actividades como infraestructura y construcción.

Desregulación y estabilidad hacia 2027

De cara a los próximos años, el presidente del BCRA anticipó que el Gobierno buscará profundizar la desregulación de la economía como parte de la estrategia para reducir la incertidumbre y fortalecer las condiciones para la inversión.

En ese marco, destacó la necesidad de garantizar la disponibilidad de dólares y consolidar un esquema que permita reducir el riesgo de nuevas crisis. La intención oficial es que la mayor previsibilidad contribuya a modificar las decisiones defensivas que, según Bausili, todavía predominan entre empresas y ahorristas.

El funcionario también fue consultado por la inflación de julio, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcanzó el 2,1%. Frente a ese dato, proyectó que el proceso de desaceleración retomará su curso después del impacto estacional asociado al turismo.

Por su parte, Cornejo respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y manifestó su apoyo a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, cuyo objetivo es limitar los mecanismos de financiamiento del Tesoro.

Bausili planteó así uno de los principales desafíos para la próxima etapa: que la estabilidad macroeconómica permita modificar las expectativas y genere las condiciones para que empresas y ahorristas vuelvan a tomar decisiones de inversión y financiamiento con un horizonte de mayor plazo