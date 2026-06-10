El dólar blue tocó su valor más alto en más de cuatro meses y hay dudas sobre cómo seguirá en el segundo semestre

El paralelo alcanzó los $1.460 y volvió a ubicarse por encima del oficial. La menor liquidación del agro, una demanda sostenida de divisas y la reducción de la intervención oficial alimentan el debate sobre si el mercado atraviesa una corrección transitoria o el inicio de una nueva etapa de presión cambiaria.

El mercado cambiario volvió a concentrar la atención de los inversores luego de que el dólar blue alcanzara este martes los $1.460 para la venta, su nivel más alto desde fines de enero. Con este movimiento, el billete informal acumuló su segunda suba consecutiva en la semana, todavía no registró bajas en junio y volvió a ubicarse por encima del tipo de cambio oficial mayorista, una situación que no se observaba desde hacía cuatro ruedas.

La escalada del dólar paralelo se produjo en una jornada en la que el mercado oficial mostró una dinámica diferente . El dólar mayorista cerró en $1.441, tras retroceder $5,50 respecto de la rueda previa, mientras que la cotización minorista en el Banco Nación descendió a $1.460 para la venta. A pesar de esta corrección, el oficial continúa transitando una leve tendencia alcista durante las últimas semanas, lo que abrió el debate entre los analistas sobre si los recientes movimientos responden a una volatilidad de corto plazo o al inicio de una nueva fase de reacomodamiento cambiario.

La principal explicación que encuentran los operadores se vincula con el cambio en la dinámica de oferta y demanda de divisas. Durante gran parte del segundo trimestre, la fuerte liquidación de exportaciones agrícolas contribuyó a sostener una oferta abundante de dólares, favoreciendo la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de divisas del agro comienza a perder intensidad a medida que avanza el calendario comercial, mientras la demanda privada de dólares se mantiene firme tanto para cobertura financiera como para ahorro.

A este escenario se suma una menor presencia del Banco Central en el mercado de cambios. La autoridad monetaria continúa acumulando reservas, pero redujo su participación directa en algunas operaciones, dejando un mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En consecuencia, el mercado comienza a buscar un nuevo punto de equilibrio para el tipo de cambio en un contexto donde la estacionalidad favorable del agro empieza a diluirse.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia aunque con movimientos más moderados. El contado con liquidación cerró en torno a los $1.512 y el dólar MEP se ubicó cerca de los $1.457, manteniendo brechas acotadas respecto del oficial. En paralelo, los contratos de dólar futuro registraron bajas generalizadas y reflejan que el mercado continúa proyectando un sendero de depreciación gradual para los próximos meses.

Cuál es la expectativa con el dólar los próximos meses

Las expectativas relevadas por el Banco Central también muestran una visión relativamente moderada sobre la evolución del tipo de cambio. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectan un dólar oficial mayorista de aproximadamente $1.658 para diciembre, lo que implicaría una suba anual cercana al 14,5%, por debajo de la inflación esperada para el mismo período. Incluso a doce meses vista, las estimaciones ubican al dólar en torno a los $1.760, una variación que también quedaría por debajo del avance previsto de los precios.

No obstante, el mercado seguirá de cerca diversos factores que podrían influir sobre la dinámica cambiaria durante las próximas semanas. Entre ellos aparecen la evolución de la liquidación agrícola, el comportamiento de la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que podría generar el aumento de gastos vinculados a viajes al exterior durante el Mundial. Por ahora, el dólar comenzó junio con presión alcista, aunque todavía lejos de los máximos alcanzados durante el primer trimestre.