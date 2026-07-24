El dólar oficial retoma la senda alcista y el blue se mantiene cerca de su máximo nominal + Agregar ámbito en









En un contexto de incertidumbre global, el tipo de cambio oficial volvió a tomar temperatura. Mientras, las reservas del BCRA descienden, pese a las compras sostenidas del banco central.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este viernes? Depositphotos

El dólar cierra una semana de subas, tanto en el sector oficial como en el informal, en medio de la fuerte incertidumbre mundial y la cautela de los inversores ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en el estrecho de Ormuz y los nuevos aranceles aprobados por Donald Trump.

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El dólar oficial mayorista cotiza en los $1.489. De esta manera, ese tipo de cambio se ubica a 22,7% del techo de la banda cambiaria — que hoy se ubica en $1.827,63— y en lo que va de la semana acumula un incremento de $9 (+0,7%).

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación se ubica a $1.510 para la venta, su mayor nivel en 15 días. Pese al repunte de las últimas ruedas, el tipo de cambio oficial acumula una suba de apenas $1 en julio, mientras que en todo 2026 avanza $28 (1,9%), muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

Por su parte, el dólar blue alcanzó un nuevo máximo nominal histórico este jueves, para luego retroceder levemente. Este viernes se ubica en los $1.550 para la venta, según el relevamiento de Ámbito.

El dólar oficial marca un nuevo repunte. Depositphotos Las reservas volvieron a bajar Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) ayer, por lo que cortaron una racha de cuatro ruedas consecutivas de subas. En concreto, el stock bajó u$s352 millones y finalizó en u$s48.684 millones, nuevamente por debajo del umbral de los u$s49.000 millones. La baja estuvo explicada por una combinación de pagos a organismos multilaterales y una valuación negativa de activos externos.

De todos modos, la autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial por u$s45 millones. Así, mantuvo una presencia positiva en el MLC aun en una jornada de caída de reservas. Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.591 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s12.773 millones. Además, el Central encadenó 133 ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque el promedio diario del mes bajó a u$s106 millones, todavía por encima de los u$s68 millones de junio, pero por debajo de los u$s137 millones de mayo.

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