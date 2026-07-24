Alerta para la actividad económica: estiman que en junio se mantuvo bajo presión tras un mayo peor de lo esperado

A contramano de lo que pensaba el mercado, la actividad económica encadenó su segunda caída mensual consecutiva en mayo y volvió a reflejar un escenario heterogéneo entre sectores. A su vez, los datos preliminares de junio marcan que la tendencia negativa continuaría, con un retroceso en el consumo masivo y una persistente caída en sectores clave de la economía, como la construcción ó la producción de hierro y acero, entre otros.

De cara a junio, desde Max Capital , detallaron que 14 de los 22 indicadores de alta frecuencia que monitorean (que incluyen actividades industriales, construcción, consumo y exportaciones) marcaron variaciones mensuales negativas en el sexto mes del año , lo que sugiere "una dinámica aún más débil para la actividad económica" . Sin embargo, este monitor no incluye indicadores del sector agropecuario, que podrían aportar un sesgo positivo, agregaron .

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño , de Outlier , expresó que "lamentablemente los datos primarios de junio son peores que los de mayo" , aunque aclaro que, dado que mayo sorprendió por la negativa, ese efecto "capaz compensa un poco". "Se confirma que la actividad sigue corriendo muy por debajo de lo esperado. Las expectativas van a seguir corrigiendo a la baja", opinó el experto.

Fuentes del mercado advirtieron que " hay que tener cuidado con la estimación mensual ", teniendo en cuenta que en mayo se esperaba rebote. " Puede ser que termine promediando ", acotaron.

Tras la publicación del dato oficial de mayo por parte del INDEC, la consultora Equilibra estimó que la economía se habría mantenido estable en junio , respecto del mes previo, mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) no primario (que excluye agro, minería, energía y pesca) caería 0,5% mensual, acumulando tres bajas seguidas.

"Parece difícil esperar que en el corto plazo el crecimiento de los sectores más pujantes como minería, petróleo y gas y el agro se traduzca en un impulso significativo para el resto de la economía", aportaron desde LCG a la discusión, desde donde también expresaron: "Y, si bien una mayor estabilidad luce como una condición necesaria, la ausencia de un motor claro para la demanda interna, un mercado de trabajo paralizado, crédito suspendido por los niveles de morosidad y las tasas activas muy positivas en términos reales, ponen límites a la expansión del resto de los sectores".

Sector por sector: cuáles marcan datos negativos en junio

Por empezar, en junio el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, marcó un descenso del 2% mensual y una baja de 0,6% interanual. Además, según el informe de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), los despachos de cemento cayeron un -1,4% contra el año anterior, -0,8% contra mayo, y en el acumulado de 2026 bajaron -3%.

Más allá de la construcción, la actividad metalúrgica también marcó datos negativos durante el mes pasado: presentó una caída interanual del 4,6% y una baja del 0,3% frente a mayo de este año, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Esta baja intermensual continúa empujando el acumulado anual a números rojos, ya que el sector sumó en lo que va del 2026 una contracción del 5,7%.

También hay datos del sector automotriz. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, una caída interanual del 12,8%. A nivel mensual, sin embargo, hubo una recuperación respecto de mayo, con un incremento mensual del 7,2%. Pero, el acumulado del año, vuelve a terreno negativo: en el primer semestre se patentaron un 9,9% de unidades menos con respecto a 2025.

En cuanto a los créditos al sector privado, el último informe del Banco Central reveló que los préstamos al consumo se contrajeron 0,8% mensual real, con caídas de igual magnitud en tarjetas de crédito y préstamos personales. Interanualmente, ambas líneas siguen en terreno negativo, con reducciones de 4,2% en las financiaciones con tarjeta y de 1,1% en los préstamos personales.

Por último, las ventas minoristas del segmento pyme marcaron que la medición intermensual arrojó una baja del 1,3%. Con estos resultados se consolidó una retracción acumulada del 2,5% durante el primer semestre del año. Solo se registró un avance interanual del 0,9%, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A partir de estos datos adelantados, Equilibra pronosticó que "el segundo trimestre del año arroja una caída de casi 1% sin estacionalidad contra el primer trimestre, explicada porque los sectores primarios caen 2,5% (compara contra la cosecha récord de trigo) y los no primarios 0,5%". En el mismo sentido, desde UBA económicas, consideraron que "es muy difícil que el segundo trimestre no dé negativo, lo que interrumpiría siete meses consecutivos de recuperación".

"La evolución sostenidamente dispar de los sectores sugiere una reconfiguración de nuestra economía con un mayor peso de las actividades extractivas y una menor participación industrial", profundizaron. En ese sentido, remarcaron que "la pata floja de la nueva composición productiva sigue siendo la laboral" y que "mientras el crecimiento siga tan concentrado en pocos sectores, será difícil que se perciba un repunte de los ingresos laborales en todo el país".